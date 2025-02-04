Канье Уэст назвал «Грэмми» скучным событием после скандала с обнаженной женой

Американский рэпер Канье Уэст отреагировал на то, что его выгнали с церемонии вручения премии «Грэмми», раскритиковав «скучное» мероприятие и назвав платье-невидимку своей жены Бьянки Цензори искусством, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail и The Sun.

Детали

Бьянка Цензори вызвала возмущение во всем мире, появившись полностью обнаженной на церемонии вручения премии «Грэмми» 2025 года в воскресенье вместе со своим мужем Канье Уэстом, который был полностью закутан в одежду.

30-летний дизайнер, которая ранее шокировала своими откровенными выходками, полностью обнажилась в полностью прозрачном сетчатом платье телесного цвета, надетом без нижнего белья, - до того, как появились слухи, что пару «выгнали».

Но рэпер Канье возмутился выходкой, назвав церемонию «скучной», а наряд Бьянки «искусством».

«Люди называли это трюком, но для Е (Канье Уэст - ред.) это его искусство», - сообщил источник The Sun в воскресенье.

«Он появился, попал в заголовки газет во всем мире и ушел. Никто не говорил ему, что делать, и даже если бы они сказали, он не послушался бы. Е всегда планировал пройти по красной дорожке и уйти - он никогда не высидел бы всю церемонию вручения премии «Грэмми», потому что это так скучно и уныло», - отметил источник.

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