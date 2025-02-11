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Каньє Вест випустив футболки зі свастикою

Каньє Вест випустив футболки зі свастикою

Київ • УНН

 • 133440 перегляди

Ye (Каньє Вест) розпочав продаж футболок із нацистською символікою на сайті Yeezy через Shopify. Антидифамаційна ліга засудила дії артиста, вказавши на маркування "HH-01" як кодове позначення "Хайль Гітлер".

Артист Ye, раніше відомий як Каньє Вест, почав продавати футболки зі свастикою через бренд Yeezy. Антидифамаційна ліга назвала це пропагандою ненависті.

Пише УНН з посиланням на CBS News.

Артист Ye, раніше відомий як Каньє Вест, почав продавати на своєму сайті футболки із зображенням свастики — символу нацистської партії, прийнятого Адольфом Гітлером у 1920 році.

Як зазначає Антидифамаційна ліга (ADL), "з 1945 року свастика стала найвідомішим і найбільш зловісним символом ненависті". Ye вже неодноразово робив антисемітські заяви, зокрема вихваляв Гітлера та нацистську ідеологію.

Футболки продаються за 20 доларів, а їхні замовлення обробляє платформа Shopify. Це єдиний товар, доступний на сайті yeezy.com. Shopify не надала коментар щодо своєї співпраці з Ye у відповідь на запит CBS MoneyWatch.

Каньє Вест назвав "Греммі" нудною подією після скандалу з оголеною дружиною04.02.25, 09:57 • 129815 переглядiв

У неділю, під час Суперкубка, Ye розмістив локальну рекламу, яка спрямовувала покупців на його сайт, не згадуючи про спірні футболки. У рекламному ролику, знятому на iPhone, Ye сидить у стоматологічному кріслі та демонструє новий набір зубів, інкрустованих коштовностями. 

Я витратив майже всі гроші на рекламу на ці нові зуби

- каже він у відео.

Ролик не транслювався на національному рівні, але його показали на ринку Лос-Анджелеса, повідомляє Variety. Незабаром після чергових антисемітських висловлювань у соціальних мережах акаунт Ye у X було заблоковано. ADL засудила продаж футболок, заявивши: 

Якщо комусь були потрібні додаткові докази антисемітизму Каньє, тепер він продає єдиний товар на своєму сайті — футболку зі свастикою

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Каньє Вест знову став мільярдером24.01.25, 17:14 • 114862 перегляди

Організація також наголосила, що цей символ використовувався нацистами у XX столітті та досі викликає страх серед жертв антисемітизму та ідеології расової вищості. ADL також звернула увагу, що продукт має маркування HH-01, яке, за їхніми словами, є кодовим позначенням "Хайль Гітлер".

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У заяві організації йдеться, що останні висловлювання Ye є неприйнятними, а використання реклами під час Суперкубка лише збільшило охоплення його аудиторії. Представники Ye у відповідь на запит заявили, що наразі не мають коментарів.

Нагадаємо 

Американський репер Каньє Вест, також відомий як Ye, зазнав критики за образливі висловлювання про євреїв. Зокрема, його розкритикував актор серіалу "Друзі" Девід Швіммер, який звернувся до Ілона Маска із закликом заблокувати акаунт Каньє.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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