“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

Несмотря на громкие заявления об "успешной трансформации" Агентства по розыску и менеджменту активов, руководство ведомства оказывает активное сопротивление законопроекту №12374-д, который должен реформировать систему управления арестованным имуществом. Как объясняют в Transparency International Ukraine, причиной такого сопротивления вероятно является нежелание потерять контроль над действующей моделью работы, пишет УНН.

Детали

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

По словам заместителя исполнительного директора TI Ukraine Екатерины Рыженко, чем ближе Верховная Рада подходит к принятию законопроекта №12374-д о реформе АРМА, тем более агрессивной становится позиция самого агентства.

Она указала, что особенно ярко негативная тональность коммуникации АРМА проявилась с середины апреля, после очередного публичного обсуждения законопроекта, - с тех пор количество "откровенно категоричных и даже агрессивных сообщений" о законопроекте №12374-д возросло в разы.

Анализ достаточно активной публичной коммуникации АРМА показал, что главным для органа является не столько введение необходимых изменений, сколько потребность, чтобы действующему руководству не мешали продолжать делать то, что оно уже делает. Именно поэтому в своих публикациях Агентство в основном настаивает на том, что оно уже трансформируется с 2023 года (это сквозной тезис всей коммуникации АРМА в последние месяцы) - отметила Екатерина Рыженко.

В TI Ukraine также отметили, что АРМА манипулирует в своих публичных заявлениях о законопроекте №12374-д. Среди прочего, агентство критикует устаревшую версию законопроекта вместо актуальной редакции и использует манипулятивные утверждения о несоответствии проекта требованиям УПК.

В целом складывается впечатление, что настоящей причиной сопротивления АРМА новому законопроекту 12374-д стало нежелание вводить и реализовывать эффективные и четкие механизмы управления активами, а также дополнительные механизмы прозрачности и контроля. В то же время руководство Агентства начало артикулировать тезисы о "политической окраске" реформы АРМА, что вообще странно, ведь законопроект №12374-д решает реальные проблемы, на которые указывали именно Агентство, Счетная палата, другие институты и экспертные организации и международные партнеры. В условиях войны и экономических вызовов, с которыми сталкивается Украина, такие изменения необходимы для обеспечения максимальной пользы от арестованных активов - подчеркнула Екатерина Рыженко.

Председатель АРМА Елена Дума в своем стиле сразу же ответила на позицию TI Ukraine. В своем комментарии она уже традиционно обвинила критиков в "игнорировании открытых дверей" и заявила, что принятие законопроекта №12374-д является "угрозой для антикоррупционной и правоохранительной системы".

Объявление реформы публично - не означает ее фактическое внедрение в действие. Законопроект 12374-д - декларация и угроза для антикоррупционной и правоохранительной систем. Перенесение в закон того, что АРМА уже успешно осуществляет, не добавит успеха стране перед Евросоюзом - заявила Елена Дума.

Напомним

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

Ранее Анастасия Радина отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство искажает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов - это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это председатель АРМА Елена Дума призвала депутата Радину "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года на посту заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года.

Кроме того, по информации председателя антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и менеджменту активов, большинство дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы проведенные АРМА.