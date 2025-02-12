Рада підтримала реформу АРМА: що пропонується змінити

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.

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"Рада підтримала (законопроєкт) №12374-д щодо реформи АРМА. "За" основу - 233", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

З його слів, законопроєкт передбачає:

Незалежний відбір керівника АРМА (з переважним правом міжнародників).

Значне покращення процесу управління.

Покращення роботи самої інституції.

Також, за його словами, це виконання Ukraine Facility з дедлайном до кінця 31 березня.

Коментуючи законодавчу ініціативу, голова антикорупційного комітету ВР, нардеп Анастасія Радіна зауважила у Facebook, що "80% арештованих активів, переданих в АРМА за ухвалами суду, не приносять дохід державі. Більше того, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують "годувати" власників-фігурантів кримінальних проваджень або корумпантів. Попри зростання прибутків від управління арештованими активами, у АРМА не забезпечено ефективне управління навіть половиною їх "портфелю"".

І перечислила низку запропонованих рішень:

обов’язок і АРМА, і прокурорів оформлювати передачу активів на баланс АРМА у чітко визначений строк;

законодавчо встановити граничний строк, у який має бути оголошений відбір управителя;

залучення до управління активами професійних управителів, а не бізнес-конкурентів. Такими управителями можуть стати арбітражні керуючі та виконавці. Важливо, щоб вони проходили відповідну сертифікацію та могли бути притягнені як до цивільної, так і до дисциплінарної відповідальності за недбальство при управлінні активами або штучну мінімізацію прибутків на користь власника чи конкурентів. Така відповідальність має передбачати і дискваліфікацію з професії.

"Час врегулювати управління арештованими активами так, щоб держава отримала дохід, а власник не зазнав збитків від знецінення активу. Разом із колегами з антикорупційного комітету запропонували описані вище рішення у законопроекті 12374-Д", - вказала Радіна.

Нагадаємо

Експерти і нардепи наголошували, що зміни в процедурі обрання та звільнення керівника Агентства з розшуку і менеджменту активів давно назріли і правильні. Зважаючи на нещодавній негативний висновок Рахункової палати, ці зміни можуть стати основою для призначення нового очільника в АРМА.

Додамо

Нещодавно чинна голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума отримала "відмінно" за результатами оцінювання службової діяльності у 2024 році. Це означає, що вона не лише збереже свою посаду, а й отримає премію за свої "видатні досягнення".

Однак численні скандали навколо агентства ставлять під сумнів прозорість і ефективність її керівництва. Так, під керівництвом Олени Думи АРМА неодноразово опинялося у центрі гучних скандалів. Одним із останніх стало розслідування щодо можливих фіктивних довідок про інвалідність, які отримували співробітники агентства. Експерти наголошували, що у разі підтвердження звинувачень, це має стати не лише підставою для відставки, а й поштовхом до масштабного перегляду роботи агентства.

Окрім того, антикорупційні організації, зокрема Transparency International Ukraine, неодноразово критикували агентство за невідповідність європейським стандартам. Вони наголошували на популізмі, суперечливій комунікації та порушенні презумпції невинуватості у справах, якими займається АРМА.

Ще один важливий аспект - відсутність громадського контролю за діяльністю агентства. Громадська рада при АРМА саморозпустилася ще три місяці тому через систематичні порушення вимог щодо залучення громадськості. Така ситуація, за словами колишніх членів громадської ради, вигідна очільниці агентства Олені Думі, адже відсутність контролю дозволяє уникати публічного розгляду спірних питань.