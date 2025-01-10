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Янченко: Зміни у процедурі звільнення керівника АРМА – правильний крок, нове призначення може бути не за горами

Янченко: Зміни у процедурі звільнення керівника АРМА – правильний крок, нове призначення може бути не за горами

Київ • УНН

 • 227749 перегляди

Кабмін пропонує змінити процедуру звільнення голови АРМА через негативні результати аудиту. Янченко підтримує зміни та натякає на можливе нове призначення керівника агентства.

Зміни в процедурі обрання та звільнення керівника Агентства з розшуку і менеджменту активів давно назрілі і правильні. Зважаючи на нещодавній негативний висновок Рахункової палати, ці зміни можуть стати основою для призначення нового очільника в АРМА. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Деталі

Нещодавно Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №12374, яким пропонується визначити перелік підстав дострокового припинення повноважень голови АРМА "без можливості політично мотивованого звільнення". Згідно з документом, голову АРМА зможуть звільняти достроково після визнання комісією з аудиту його роботи неефективною або за неналежне виконання обов’язків, а повноваження очільника агентства має виконувати один із заступників до призначення нового керівника.

"Про зміну системи добору керівника АРМА і про можливість звільняти керівника у випадку негативного аудиту. Ці норми правильні, цікаві, я їх повністю підтримую", - зазначила Янченко.

Водночас вона звернула увагу, що подібні норми зазвичай вносяться напередодні нового добору керівника, що може свідчити про підготовку до кадрових змін.

"Чи варто нам очікувати кадрових змін в АРМА? Поки що питання без відповіді, але враховуючи дуже багато питань, які є до цього органу, враховуючи, в тому числі, негативний висновок Рахункової палати по діяльності цього агентства, мені здається, що, можливо, скоро і з'явиться відповідь на це питання", – додала нардеп.

Янченко також звернула увагу на суперечливі положення законопроєкту, зокрема щодо надання недоторканості керівнику АРМА та його заступникам від кримінального переслідування.

"Те, що керівнику АРМА і його заступникам вручається фактично недоторканість від кримінального переслідування, чого не має взагалі ні один керівник жодного правоохоронного і будь-якого іншого органу. Окрім того, АРМА фактично просто ставлять вище, ніж КМУ. І забороняють КМУ скасовувати акти АРМА. Тобто це все робить АРМА якоюсь квазі незрозумілою структурою, на яку не поширюються ні закони України, ні закони фізики, ні природи. Я ці норми не підтримую", - зазначила вона.

За словами народної депутатки, впровадження механізму звільнення керівника за неефективність чи неналежне виконання обов’язків є важливим кроком для будь-якої державної структури. Це сприятиме підвищенню прозорості та ефективності роботи органу.

Додамо

Нещодавно Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. 

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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