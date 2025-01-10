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Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Киев  •  УНН

 • 6273 просмотра

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Кабмин предлагает изменить процедуру увольнения главы АРМА из-за негативных результатов аудита. Янченко поддерживает изменения и намекает на возможное новое назначение руководителя агентства.

Изменения в процедуре избрания и увольнения руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов давно назрели и правильны. Учитывая недавний негативный вывод Счетной палаты, эти изменения могут стать основой для назначения нового руководителя в АРМА. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила народный депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

Детали

Недавно Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №12374, которым предлагается определить перечень оснований досрочного прекращения полномочий главы АРМА «без возможности политически мотивированного увольнения». Согласно документу, главу АРМА смогут увольнять досрочно после признания комиссией по аудиту его работы неэффективной или за ненадлежащее исполнение обязанностей, а полномочия главы агентства должен выполнять один из заместителей до назначения нового руководителя.

«Об изменении системы отбора руководителя АРМА и о возможности увольнять руководителя в случае негативного аудита. Эти нормы правильные, интересные, я их полностью поддерживаю», - отметила Янченко.

В то же время она обратила внимание, что подобные нормы обычно вносятся накануне нового отбора руководителя, что может свидетельствовать о подготовке к кадровым изменениям.

«Стоит ли нам ожидать кадровых изменений в АРМА? Пока что вопрос без ответа, но учитывая очень много вопросов, которые есть к этому органу, учитывая, в том числе, негативное заключение Счетной палаты по деятельности этого агентства, мне кажется, что, возможно, скоро и появится ответ на этот вопрос», - добавила нардеп.

Янченко также обратила внимание на противоречивые положения законопроекта, в частности о предоставлении неприкосновенности руководителю АРМА и его заместителям от уголовного преследования.

«То, что руководителю АРМА и его заместителям вручается фактически неприкосновенность от уголовного преследования, чего не имеет вообще ни один руководитель ни одного правоохранительного и любого другого органа. Кроме того, АРМА фактически просто ставят выше, чем КМУ. И запрещают КМУ отменять акты АРМА. То есть это все делает АРМА какой-то квази непонятной структурой, на которую не распространяются ни законы Украины, ни законы физики, ни природы. Я эти нормы не поддерживаю», - отметила она.

По словам народного депутата, внедрение механизма увольнения руководителя за неэффективность или ненадлежащее исполнение обязанностей является важным шагом для любой государственной структуры. Это будет способствовать повышению прозрачности и эффективности работы органа.

Добавим

Недавно Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. 

Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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