За результатами громадського розслідування у Великій Британії, замах на колишнього російського шпигуна був санкціонований російським диктатором володимиром путіним, який несе "моральну відповідальність" за смерть жінки, отруєної нервово-паралітичною речовиною, що була використана під час нападу. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Sky.

Деталі

За даними розслідування, у березні 2018 року троє агентів ГРУ Олександр Петров, Руслан Боширов та Сергій Федотов, привезли до Великої Британії флакон парфумів Nina Ricci, заповнений "Новачком". Саме його використали, щоб нанести нервово-паралітичну речовину на ручку дверей будинку Сергія Скрипаля , який був співробітником російської військової розвідки ГРУ, перш ніж прибути до Великої Британії у 2010 році в результаті обміну полоненими після того, як його було засуджено за шпигунство на користь Великої Британії.

Скрипаль, його донька Юлія та поліцейський Нік Бейлі тяжко отруїлися, але вижили. Через кілька місяців 44-річна Дон Стерджесс ненавмисно обприскала себе цією ж речовиною у сусідньому Еймсбері – флакон їй приніс партнер Чарлі Роулі. У результаті - жінка померла 8 липня 2018 року.

"Вони могли не враховувати створену таким чином небезпеку смерті або серйозних травм незліченної кількості невинних людей", - йдеться у звіті.

Лорд Хьюз, який очолював розслідування, заявив, що троє агентів ГРУ "діяли за інструкціями".

"Я дійшов висновку, що операція з убивства Сергія Скрипаля мала бути санкціонована на найвищому рівні, президентом путіним" - сказав Лорд Хьюз.

А також, додав: "Тому я роблю висновок, що ті, хто брав участь у замаху (не лише Петров, Боширов і Федотов, а й ті, хто їх послав, та будь-хто інший, хто давав дозвіл або знав про допомогу в росії чи деінде), несли моральну відповідальність за смерть Дон Стерджесс".

Уряд Великої Британії оголосив про повне застосування санкцій проти ГРУ, а російського посла викликали до МЗС після оприлюднення звіту. Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав подію "серйозним нагадуванням про зневажливе ставлення кремля до невинних життів" та заявив: "Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму путіна та викривати його вбивчу машину такою, якою вона є".

росія продовжує заперечувати будь-яку причетність, проте слідчі назвали докази "переконливими" та такими, що свідчать про цілеспрямовану дію російської держави.

Нагадаємо

Колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль, якого цією весною отруїли у британському Солсбері, до 2017 року працював на розвідки чотирьох країн НАТО.

На слуханнях щодо смерті Дон Стерджес розкрили нові деталі отруєння "Новачком". Виявилося, що хлопчик, який контактував зі Скрипалем у день отруєння, також погано почувався кілька днів.

Уряд Британії заявив, що ГРУ повністю підпадає під санкції за "необдумані" дії, включаючи напад у місті Солсбері, спрямований проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера ГРУ, який був ув'язнений у росії у 2006 році за шпигунство на користь Великої Британії. Його було звільнено в рамках обміну шпигунами у 2010 році та він оселився у Великій Британії.