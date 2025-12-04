$42.200.13
путина назвали "морально ответственным" за смерть женщины, отравленной в Солсбери

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Правительство Великобритании объявило о полном применении санкций против ГРУ, а российского посла вызвали в МИД после обнародования отчета.

По результатам общественного расследования в Великобритании, покушение на бывшего российского шпиона было санкционировано российским диктатором владимиром путиным, который несет "моральную ответственность" за смерть женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом, использованным во время нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Sky.

Детали

По данным расследования, в марте 2018 года трое агентов ГРУ Александр Петров, Руслан Боширов и Сергей Федотов привезли в Великобританию флакон духов Nina Ricci, заполненный "Новичком". Именно его использовали, чтобы нанести нервно-паралитическое вещество на ручку двери дома Сергея Скрипаля, который был сотрудником российской военной разведки ГРУ, прежде чем прибыть в Великобританию в 2010 году в результате обмена пленными после того, как он был осужден за шпионаж в пользу Великобритании.

Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли тяжело отравились, но выжили. Через несколько месяцев 44-летняя Дон Стерджесс нечаянно опрыскала себя этим же веществом в соседнем Эймсбери – флакон ей принес партнер Чарли Роули. В результате – женщина умерла 8 июля 2018 года.

"Они могли не учитывать созданную таким образом опасность смерти или серьезных травм бесчисленного количества невинных людей", - говорится в отчете.

Лорд Хьюз, возглавлявший расследование, заявил, что трое агентов ГРУ "действовали по инструкциям".

"Я пришел к выводу, что операция по убийству Сергея Скрипаля должна была быть санкционирована на самом высоком уровне, президентом Путиным", - сказал Лорд Хьюз.

А также, добавил: "Поэтому я делаю вывод, что те, кто участвовал в покушении (не только Петров, Боширов и Федотов, но и те, кто их послал, и любой другой, кто давал разрешение или знал о помощи в России или где-либо еще), несли моральную ответственность за смерть Дон Стерджесс".

Правительство Великобритании объявило о полном применении санкций против ГРУ, а российского посла вызвали в МИД после обнародования отчета. Премьер-министр Кир Стармер назвал произошедшее "серьезным напоминанием о пренебрежительном отношении Кремля к невинным жизням" и заявил: "Великобритания всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и разоблачать его убийственную машину такой, какой она есть".

россия продолжает отрицать какую-либо причастность, однако следователи назвали доказательства "убедительными" и свидетельствующими о целенаправленном действии российского государства.

Напомним

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, которого этой весной отравили в британском Солсбери, до 2017 года работал на разведки четырех стран НАТО.

На слушаниях по делу о смерти Дон Стерджесс раскрыли новые детали отравления "Новичком". Оказалось, что мальчик, контактировавший со Скрипалем в день отравления, также плохо себя чувствовал несколько дней. 

Правительство Британии заявило, что ГРУ полностью подпадает под санкции за "безрассудные" действия, включая нападение в городе Солсбери, направленное против Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Он был освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году и поселился в Великобритании.

Антонина Туманова

