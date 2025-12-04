Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі

Представників російської та української дипломатичних місій було викликано до Міністерства закордонних справ Туреччини щодо нападів на судна в Чорному морі, передає УНН із посиланням на турецький телеканал A Haber.

Деталі

Голова Комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив щодо нападів на судна, що плавають у міжнародних водах у Чорному морі: "Поширення війни, особливо в Чорному морі, на цивільне судноплавство викликає занепокоєння. Абсолютно неприйнятно, щоб конфлікти поширювалися у виключну економічну зону нашої країни".

За його словами, такі напади становлять значну загрозу для морського судноплавства, життя та безпеки майна всіх прибережних громад.

Зі сторонами, залученими до цього питання, встановлюються необхідні контакти. Вкрай важливо, щоб Чорне море залишалося мирним простором для всіх прибережних громад. У цьому контексті ми, як Туреччина, продовжуємо наші зусилля та внески, щоб об’єднати дві ворогуючі сторони за столом переговорів та досягти припинення вогню та миру, прийнятних для обох країн - резюмував Октай.

У Румунії заявили, що знешкодили морський безпілотник Sea Baby біля Констанци

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.