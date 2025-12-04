$42.200.13
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 11375 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 14809 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 26544 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 16806 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 18148 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 18184 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 27097 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 44476 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36288 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало представників дипломатичних місій росії та України через напади на судна в Чорному морі. Голова Комітету із закордонних справ Фуат Октай заявив, що поширення війни на цивільне судноплавство викликає занепокоєння.

Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі

Представників російської та української дипломатичних місій було викликано до Міністерства закордонних справ Туреччини щодо нападів на судна в Чорному морі, передає УНН із посиланням на турецький телеканал A Haber.

Деталі

Голова Комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив щодо нападів на судна, що плавають у міжнародних водах у Чорному морі: "Поширення війни, особливо в Чорному морі, на цивільне судноплавство викликає занепокоєння. Абсолютно неприйнятно, щоб конфлікти поширювалися у виключну економічну зону нашої країни".

За його словами, такі напади становлять значну загрозу для морського судноплавства, життя та безпеки майна всіх прибережних громад.

Зі сторонами, залученими до цього питання, встановлюються необхідні контакти. Вкрай важливо, щоб Чорне море залишалося мирним простором для всіх прибережних громад. У цьому контексті ми, як Туреччина, продовжуємо наші зусилля та внески, щоб об’єднати дві ворогуючі сторони за столом переговорів та досягти припинення вогню та миру, прийнятних для обох країн 

- резюмував Октай.

У Румунії заявили, що знешкодили морський безпілотник Sea Baby біля Констанци03.12.25, 16:10 • 3774 перегляди

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Служба безпеки України
Сенегал
Туреччина
Україна