16:56 • 2836 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 11914 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 15124 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 26983 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 17029 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 18326 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 18385 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 27230 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 44718 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36331 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Министерство иностранных дел Турции вызвало представителей дипломатических миссий россии и Украины из-за нападений на суда в Черном море. Глава Комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил, что распространение войны на гражданское судоходство вызывает беспокойство.

Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море

Представители российской и украинской дипломатических миссий были вызваны в Министерство иностранных дел Турции по поводу нападений на суда в Черном море, передает УНН со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Детали

Глава Комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил по поводу нападений на суда, плавающие в международных водах в Черном море: "Распространение войны, особенно в Черном море, на гражданское судоходство вызывает беспокойство. Абсолютно неприемлемо, чтобы конфликты распространялись в исключительную экономическую зону нашей страны".

По его словам, такие нападения представляют значительную угрозу для морского судоходства, жизни и безопасности имущества всех прибрежных общин.

Со сторонами, вовлеченными в этот вопрос, устанавливаются необходимые контакты. Крайне важно, чтобы Черное море оставалось мирным пространством для всех прибрежных общин. В этом контексте мы, как Турция, продолжаем наши усилия и вклады, чтобы объединить две враждующие стороны за столом переговоров и достичь прекращения огня и мира, приемлемых для обеих стран 

- резюмировал Октай.

В Румынии заявили, что обезвредили морской беспилотник Sea Baby у Констанцы03.12.25, 16:10 • 3774 просмотра

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но на экипаже никто не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.

Антонина Туманова

