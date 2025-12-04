Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море

Представители российской и украинской дипломатических миссий были вызваны в Министерство иностранных дел Турции по поводу нападений на суда в Черном море, передает УНН со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Детали

Глава Комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил по поводу нападений на суда, плавающие в международных водах в Черном море: "Распространение войны, особенно в Черном море, на гражданское судоходство вызывает беспокойство. Абсолютно неприемлемо, чтобы конфликты распространялись в исключительную экономическую зону нашей страны".

По его словам, такие нападения представляют значительную угрозу для морского судоходства, жизни и безопасности имущества всех прибрежных общин.

Со сторонами, вовлеченными в этот вопрос, устанавливаются необходимые контакты. Крайне важно, чтобы Черное море оставалось мирным пространством для всех прибрежных общин. В этом контексте мы, как Турция, продолжаем наши усилия и вклады, чтобы объединить две враждующие стороны за столом переговоров и достичь прекращения огня и мира, приемлемых для обеих стран - резюмировал Октай.

В Румынии заявили, что обезвредили морской беспилотник Sea Baby у Констанцы

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но на экипаже никто не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.