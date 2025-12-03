В Румынии заявили, что обезвредили морской беспилотник Sea Baby у Констанцы
Киев • УНН
Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник типа Sea Baby в 36 морских милях к востоку от Констанцы. Дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.
Детали
Румынские военные при поддержке корабля морского наблюдения MAI 1107 Береговой охраны переместились в морскую зону, примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы. После анализа дрейфующего объекта солдаты обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат (морской дрон) типа Sea Baby. Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.
