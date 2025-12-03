$42.330.01
13:22 • 4914 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 10456 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 12622 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 16810 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 20392 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 27394 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35123 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29286 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39220 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75890 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
В Румынии заявили, что обезвредили морской беспилотник Sea Baby у Констанцы

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник типа Sea Baby в 36 морских милях к востоку от Констанцы. Дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.

В Румынии заявили, что обезвредили морской беспилотник Sea Baby у Констанцы

Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник, угрожавший судоходству в Черном море. Об этом сообщило в среду министерство обороны Румынии, передает УНН.

Детали

Румынские военные при поддержке корабля морского наблюдения MAI 1107 Береговой охраны переместились в морскую зону, примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы. После анализа дрейфующего объекта солдаты обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат (морской дрон) типа Sea Baby. Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.

СБУ представила новое поколение морских дронов "Sea Baby"22.10.25, 13:51 • 2432 просмотра

Президент Румынии о пролете российского дрона: "Это случайный инцидент, подобные вещи случаются по всей Европе"26.11.25, 18:24 • 3342 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Черное море
Румыния