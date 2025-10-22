СБУ представила новое поколение морских дронов "Sea Baby"
Киев • УНН
Служба безопасности Украины представила новые морские безэкипажные платформы "Sea Baby", которые успешно прошли испытания в Черном море. Эти дроны были задействованы в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года, доставив взрывчатку к опорам сооружения.
Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских безэкипажных платформ "Sea Baby". По сообщению ведомства, эти дроны прошли испытания в успешных миссиях в Черном море и были задействованы в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Подробности
Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что новое поколение "Sea Baby" стало еще эффективнее и изменило расклад сил на Черном море. "Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и дальше. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", – отметил он.
Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич, известный под позывным "Хантер", сообщил, что во время нынешнего поражения Крымского моста "морские малыши" доставили в нужную точку взрывчатку, которой были подорваны опоры сооружения.
По данным СБУ, новые модификации "Sea Baby" построены за средства, собранные украинцами на фандрайзинговой платформе UNITED24. Обновленные платформы, как сообщают в ведомстве, способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.
Команда разработчиков продемонстрировала два образца дронов с разным вооружением. Первый оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой с системой автозахвата и распознавания целей. Второй переносит тяжелое вооружение – 10-зарядную ракетную систему залпового огня "Град".
Один из руководителей военной контрразведки СБУ, курирующий деятельность 13 Главного управления ДВКР "Хантер", добавил, что служба постоянно разрабатывает и другие образцы новейшего вооружения и уже успешно применяет их в Черном море, однако подробная информация относительно этих средств пока не подлежит разглашению.
Напомним
Спецназовцы СБУ уничтожили два легкомоторных самолета оккупантов на временно оккупированных территориях. Эти самолеты использовались для сбития украинских дальнобойных дронов.