СБУ представила новое поколение морских дронов "Sea Baby"

09:47 • 1570 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 6970 просмотра
"Плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку РФ дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 11974 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 21583 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 25134 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 25590 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 33784 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45139 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43520 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35033 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 300 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 4418 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 9306 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto08:35 • 11976 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 21586 просмотра
СБУ представила новое поколение морских дронов "Sea Baby"

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Служба безопасности Украины представила новые морские безэкипажные платформы "Sea Baby", которые успешно прошли испытания в Черном море. Эти дроны были задействованы в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года, доставив взрывчатку к опорам сооружения.

СБУ представила новое поколение морских дронов "Sea Baby"

Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских безэкипажных платформ "Sea Baby". По сообщению ведомства, эти дроны прошли испытания в успешных миссиях в Черном море и были задействованы в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Подробности

Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что новое поколение "Sea Baby" стало еще эффективнее и изменило расклад сил на Черном море. "Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и дальше. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", – отметил он.

Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич, известный под позывным "Хантер", сообщил, что во время нынешнего поражения Крымского моста "морские малыши" доставили в нужную точку взрывчатку, которой были подорваны опоры сооружения.

По данным СБУ, новые модификации "Sea Baby" построены за средства, собранные украинцами на фандрайзинговой платформе UNITED24. Обновленные платформы, как сообщают в ведомстве, способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

Команда разработчиков продемонстрировала два образца дронов с разным вооружением. Первый оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой с системой автозахвата и распознавания целей. Второй переносит тяжелое вооружение – 10-зарядную ракетную систему залпового огня "Град".

Один из руководителей военной контрразведки СБУ, курирующий деятельность 13 Главного управления ДВКР "Хантер", добавил, что служба постоянно разрабатывает и другие образцы новейшего вооружения и уже успешно применяет их в Черном море, однако подробная информация относительно этих средств пока не подлежит разглашению.

Напомним

Спецназовцы СБУ уничтожили два легкомоторных самолета оккупантов на временно оккупированных территориях. Эти самолеты использовались для сбития украинских дальнобойных дронов.

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
БМ-21 «Град»
благотворительность
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Черное море