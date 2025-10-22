$41.740.01
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Служба безпеки України презентувала нові морські безекіпажні платформи "Sea Baby", які успішно пройшли випробування в Чорному морі. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року, доставивши вибухівку до опор споруди.

СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ "Sea Baby". За повідомленням відомства, ці дрони пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі і були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що нове покоління "Sea Baby" стало ще ефективнішим і змінило розклад сил на Чорному морі. "Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – зазначив він.

Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич, відомий під позивним "Хантер", повідомив, що під час цьогорічного ураження Кримського мосту "морські малюки" доставили до потрібної точки вибухівку, якою було підірвано опори споруди.

За даними СБУ, нові модифікації "Sea Baby" побудовані за кошти, зібрані українцями на фандрейзинговій платформі UNITED24. Оновлені платформи, як повідомляють у відомстві, здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Команда розробників продемонструвала два зразки дронів з різним озброєнням. Перший оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою з системою автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий переносить важке озброєння – 10-зарядну ракетну систему залпового вогню "Град".

Один з керівників військової контррозвідки СБУ, який курує діяльність 13 Головного управління ДВКР "Хантер", додав, що служба постійно розробляє й інші зразки новітнього озброєння і вже успішно застосовує їх у Чорному морі, проте детальна інформація щодо цих засобів поки не підлягає розголошенню.

Нагадаємо

Спецпризначенці СБУ знищили два легкомоторні літаки окупантів на тимчасово окупованих територіях. Ці літаки використовувалися для збиття українських далекобійних дронів.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
БМ-21 «Град»
благодійність
Василь Малюк
Служба безпеки України
Чорне море