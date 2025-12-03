У Румунії заявили, що знешкодили морський безпілотник Sea Baby біля Констанци

Румунські військові нейтралізували морський безпілотник, який загрожував судноплавству в Чорному морі. Про це повідомило в середу міністерство оборони Румунії, передає УНН.

Деталі

Румунські військові за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107 Берегової охорони перемістилися до морської зони, що приблизно становить 36 морських миль на схід від Констанци. Після аналізу дрейфуючого об'єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат (морський дрон) типу Sea Baby. Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.

