У Румунії заявили, що знешкодили морський безпілотник Sea Baby біля Констанци

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 2602 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 6300 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 10839 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 15123 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 18939 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26700 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34507 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28954 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38975 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75648 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 29864 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 35619 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 23632 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню09:06 • 8206 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 13150 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 13563 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 36043 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 43379 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 52572 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 50600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 54997 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 57209 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 112335 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 86158 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 101922 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дія (сервіс)
ФАБ-500

У Румунії заявили, що знешкодили морський безпілотник Sea Baby біля Констанци

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Румунські військові нейтралізували морський безпілотник типу Sea Baby за 36 морських миль на схід від Констанци. Дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.

У Румунії заявили, що знешкодили морський безпілотник Sea Baby біля Констанци

Румунські військові нейтралізували морський безпілотник, який загрожував судноплавству в Чорному морі. Про це повідомило в середу міністерство оборони Румунії, передає УНН.

Деталі

Румунські військові за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107 Берегової охорони перемістилися до морської зони, що приблизно становить 36 морських миль на схід від Констанци. Після аналізу дрейфуючого об'єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат (морський дрон) типу Sea Baby. Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.

СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"22.10.25, 13:51 • 2426 переглядiв

Президент Румунії про проліт російського дрона: "Це випадковий інцидент, подібні речі трапляються по всій Європі"26.11.25, 18:24 • 3341 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
Чорне море
Румунія