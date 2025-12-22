Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $4380
Київ • УНН
22 грудня спотова ціна на золото сягнула історичного максимуму $4383,73 за унцію. Це зростання зумовлене пом'якшенням монетарної політики США та посиленням глобальної геополітичної нестабільності.
Світовий ринок дорогоцінних металів у понеділок, 22 грудня, зафіксував черговий рекорд: спотова ціна на золото сягнула небаченої раніше позначки. Головними рушіями такого підйому стали пом’якшення монетарної політики США та посилення глобальної геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
На торгах у Сінгапурі та Лондоні вартість активу продемонструвала стрімкий злет, залишивши позаду попередні жовтневі максимуми.
Спотова ціна на золото зросла до рекордно високого рівня в 4 383,73 долара за унцію в понеділок, що підсилювалося очікуваннями подальшого зниження ставки Федеральної резервної системи США після зниження на чверть пункту минулого тижня, стійким попитом на безпечні активи та ослабленням долара
Чому інвестори обирають золото?
За останній рік дорогоцінний метал подорожчав на приголомшливі 67%. Експерти виділяють три ключові причини такого успіху:
- Інвестори закладають у прогнози ще два зниження процентних ставок у 2026 році, що робить золото вигіднішим за облігації.
- Торговельна війна між США та Китаєм, а також конфлікти на Близькому Сході та в Європі змушують центральні банки агресивно накопичувати резерви.
- Падіння індексу американської валюти зробило метал доступнішим для іноземних покупців.
Інвестори зараз прогнозують два зниження ставок у США у 2026 році, що підвищує привабливість бездохідного золота
За прогнозами Goldman Sachs, наступна ціль для "жовтого металу" може становити $4900 вже у найближчій перспективі.
