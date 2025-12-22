Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $4380

Світовий ринок дорогоцінних металів у понеділок, 22 грудня, зафіксував черговий рекорд: спотова ціна на золото сягнула небаченої раніше позначки. Головними рушіями такого підйому стали пом’якшення монетарної політики США та посилення глобальної геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

На торгах у Сінгапурі та Лондоні вартість активу продемонструвала стрімкий злет, залишивши позаду попередні жовтневі максимуми.

Спотова ціна на золото зросла до рекордно високого рівня в 4 383,73 долара за унцію в понеділок, що підсилювалося очікуваннями подальшого зниження ставки Федеральної резервної системи США після зниження на чверть пункту минулого тижня, стійким попитом на безпечні активи та ослабленням долара

За останній рік дорогоцінний метал подорожчав на приголомшливі 67%. Експерти виділяють три ключові причини такого успіху:

Інвестори зараз прогнозують два зниження ставок у США у 2026 році, що підвищує привабливість бездохідного золота