Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 8592 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 19622 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 28516 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 29514 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 42995 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 68421 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 76006 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44735 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37946 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $4380

Київ • УНН

 • 14 перегляди

22 грудня спотова ціна на золото сягнула історичного максимуму $4383,73 за унцію. Це зростання зумовлене пом'якшенням монетарної політики США та посиленням глобальної геополітичної нестабільності.

Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $4380
Фото: Reuters

Світовий ринок дорогоцінних металів у понеділок, 22 грудня, зафіксував черговий рекорд: спотова ціна на золото сягнула небаченої раніше позначки. Головними рушіями такого підйому стали пом’якшення монетарної політики США та посилення глобальної геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На торгах у Сінгапурі та Лондоні вартість активу продемонструвала стрімкий злет, залишивши позаду попередні жовтневі максимуми.

Спотова ціна на золото зросла до рекордно високого рівня в 4 383,73 долара за унцію в понеділок, що підсилювалося очікуваннями подальшого зниження ставки Федеральної резервної системи США після зниження на чверть пункту минулого тижня, стійким попитом на безпечні активи та ослабленням долара 

– повідомляють фінансові аналітики.

Чому інвестори обирають золото?

За останній рік дорогоцінний метал подорожчав на приголомшливі 67%. Експерти виділяють три ключові причини такого успіху:

  • Інвестори закладають у прогнози ще два зниження процентних ставок у 2026 році, що робить золото вигіднішим за облігації.
    • Торговельна війна між США та Китаєм, а також конфлікти на Близькому Сході та в Європі змушують центральні банки агресивно накопичувати резерви.
      • Падіння індексу американської валюти зробило метал доступнішим для іноземних покупців.

        Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му19.12.25, 11:00 • 60762 перегляди

        Інвестори зараз прогнозують два зниження ставок у США у 2026 році, що підвищує привабливість бездохідного золота 

        – підсумовують ринкові оглядачі. 

        За прогнозами Goldman Sachs, наступна ціль для "жовтого металу" може становити $4900 вже у найближчій перспективі.

        Срібна лихоманка: ціни на метал оновили історичний максимум на тлі глобальної нестабільності22.12.25, 02:58 • 692 перегляди

        Степан Гафтко

        ЕкономікаНовини Світу
        Золото
        Федеральна резервна система
        Reuters
        Сінгапур
        Китай
        Лондон