Срібна лихоманка: ціни на метал оновили історичний максимум на тлі глобальної нестабільності
Київ • УНН
Ціна на срібло зросла до рекордних $67,55 за унцію, показавши найбільше річне зростання з 1979 року. Золото наблизилося до свого піка, тримаючись біля позначки $4363, через геополітичний хаос та очікування зниження ставок ФРС.
Вартість срібла злетіла до рекордних $67,55 за унцію, продемонструвавши найпотужніше річне зростання з 1979 року. Слідом за ним до свого піка наблизилося і золото, впевнено тримаючись біля позначки $4363. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Інвестори масово скуповують дорогоцінні метали як "безпечну гавань" через два ключові фактори:
- Геополітичний хаос: посилення нафтової блокади Венесуели з боку США та перша атака України на танкер російського "тіньового флоту" в Середземному морі підігріли попит на захисні активи.
- Ставки на ФРС: ринок очікує, що Федеральна резервна система США двічі знизить відсоткові ставки у 2026 році. На цьому наполягає і Дональд Трамп, виступаючи за агресивне пом'якшення монетарної політики.
Прогнози аналітиків
Експерти Goldman Sachs прогнозують, що ралі триватиме і наступного року, встановивши базову ціль для золота на рівні $4900 за унцію. За їхніми словами, зараз інвестори ETF починають буквально конкурувати з центральними банками за обмежені фізичні запаси злитків.
Для срібла ситуація ще гостріша: окрім спекулятивного попиту, ціну штовхає вгору дефіцит пропозиції, що зберігається після жовтневого "короткого стиснення". Наразі срібло вже подорожчало більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.
Станом на 8:27 ранку в Сінгапурі ціна на срібло зросла на 0,5% до 67,46 долара. Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до 4 363,21 долара за унцію, що є близьким до рекордного максимуму понад 4 381 долар у жовтні. Платина зросла після зростання на 2,5% у п'ятницю, а паладій – на 1,5%.
