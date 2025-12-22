$42.340.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Срібна лихоманка: ціни на метал оновили історичний максимум на тлі глобальної нестабільності

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ціна на срібло зросла до рекордних $67,55 за унцію, показавши найбільше річне зростання з 1979 року. Золото наблизилося до свого піка, тримаючись біля позначки $4363, через геополітичний хаос та очікування зниження ставок ФРС.

Срібна лихоманка: ціни на метал оновили історичний максимум на тлі глобальної нестабільності

Вартість срібла злетіла до рекордних $67,55 за унцію, продемонструвавши найпотужніше річне зростання з 1979 року. Слідом за ним до свого піка наблизилося і золото, впевнено тримаючись біля позначки $4363. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестори масово скуповують дорогоцінні метали як "безпечну гавань" через два ключові фактори:

  • Геополітичний хаос: посилення нафтової блокади Венесуели з боку США та перша атака України на танкер російського "тіньового флоту" в Середземному морі підігріли попит на захисні активи.
    • Ставки на ФРС: ринок очікує, що Федеральна резервна система США двічі знизить відсоткові ставки у 2026 році. На цьому наполягає і Дональд Трамп, виступаючи за агресивне пом'якшення монетарної політики.

      Прогнози аналітиків

      Експерти Goldman Sachs прогнозують, що ралі триватиме і наступного року, встановивши базову ціль для золота на рівні $4900 за унцію. За їхніми словами, зараз інвестори ETF починають буквально конкурувати з центральними банками за обмежені фізичні запаси злитків.

      Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му19.12.25, 11:00 • 60670 переглядiв

      Для срібла ситуація ще гостріша: окрім спекулятивного попиту, ціну штовхає вгору дефіцит пропозиції, що зберігається після жовтневого "короткого стиснення". Наразі срібло вже подорожчало більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

      Станом на 8:27 ранку в Сінгапурі ціна на срібло зросла на 0,5% до 67,46 долара. Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до 4 363,21 долара за унцію, що є близьким до рекордного максимуму понад 4 381 долар у жовтні. Платина зросла після зростання на 2,5% у п'ятницю, а паладій – на 1,5%.

      Ціна на срібло злетіла до історичних $65 за унцію через ряд "ідеальних" умов17.12.25, 22:27 • 15043 перегляди

      Степан Гафтко

