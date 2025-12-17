Ціна на срібло злетіла до історичних $65 за унцію через ряд "ідеальних" умов

$42.180.06
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
15:43 • 10798 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 19266 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 35814 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 25118 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 22897 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 21340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21708 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18667 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28168 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Популярнi новини
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 14986 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 14427 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 12151 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 14005 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 15481 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 15537 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 14058 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 12195 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 35817 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 37152 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Реджеп Тайїп Ердоган
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Європа
Білорусь
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 1558 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 3964 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 14466 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 22258 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 56979 перегляди
Ціна на срібло злетіла до історичних $65 за унцію через ряд "ідеальних" умов

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Ціни на срібло досягли нового абсолютного рекорду, подолавши позначку $65 за унцію, що стало найкращим річним показником за всю історію. Зростання зумовлене дефіцитом пропозиції, зростанням попиту з боку високотехнологічних галузей та включенням срібла до списку критично важливих мінералів США.

Ціна на срібло злетіла до історичних $65 за унцію через ряд "ідеальних" умов
Фото: Reuters

Ціни на срібло у середу встановили новий абсолютний рекорд, вперше в історії подолавши позначку у $65 за унцію. Протягом 2025 року вартість металу зросла на понад 120%, що стало найкращим річним показником за всю історію спостережень (з 1982 року). Срібло впевнено випередило золото, яке за цей же період додало в ціні 64%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Стрибок вартості спровокувало поєднання фундаментальних та інвестиційних причин. Ключовим став дефіцит пропозиції на тлі зростання попиту з боку високотехнологічних галузей: будівництва дата-центрів для ШІ, виробництва сонячних панелей та електромобілів.

Золото досягнуло семитижневого максимуму, срібло встановило рекорд - Reuters12.12.25, 17:02 • 3826 переглядiв

Ралі наразі значною мірою зумовлене інвестиціями. Воно має сильну фундаментальну основу... але ці ціни зумовлені інвестиціями та спекуляціями 

– зазначила Рона О'Коннелл, керівник відділу аналізу ринку в StoneX.

Додатковим стимулом стало офіційне включення срібла до списку критично важливих мінералів США. Це рішення перетворило метал з інвестиційного активу на стратегічну сировину для нацбезпеки. 

Окрім промислового попиту, срібло виграє від геополітичної напруженості та торговельних воєн, виконуючи роль "безпечної гавані" для капіталу нарівні з золотом. У середу спотові ціни на піку досягали $66,87 за унцію.

Зростання цін на золото провокує глобальний сплеск незаконного видобутку корисних копалин - Всесвітня рада золота10.12.25, 17:59 • 3119 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Тренд
Золото
Електроенергія
Reuters