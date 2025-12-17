Ціна на срібло злетіла до історичних $65 за унцію через ряд "ідеальних" умов

Фото: Reuters

Ціни на срібло у середу встановили новий абсолютний рекорд, вперше в історії подолавши позначку у $65 за унцію. Протягом 2025 року вартість металу зросла на понад 120%, що стало найкращим річним показником за всю історію спостережень (з 1982 року). Срібло впевнено випередило золото, яке за цей же період додало в ціні 64%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Стрибок вартості спровокувало поєднання фундаментальних та інвестиційних причин. Ключовим став дефіцит пропозиції на тлі зростання попиту з боку високотехнологічних галузей: будівництва дата-центрів для ШІ, виробництва сонячних панелей та електромобілів.

Ралі наразі значною мірою зумовлене інвестиціями. Воно має сильну фундаментальну основу... але ці ціни зумовлені інвестиціями та спекуляціями – зазначила Рона О'Коннелл, керівник відділу аналізу ринку в StoneX.

Додатковим стимулом стало офіційне включення срібла до списку критично важливих мінералів США. Це рішення перетворило метал з інвестиційного активу на стратегічну сировину для нацбезпеки.

Окрім промислового попиту, срібло виграє від геополітичної напруженості та торговельних воєн, виконуючи роль "безпечної гавані" для капіталу нарівні з золотом. У середу спотові ціни на піку досягали $66,87 за унцію.

