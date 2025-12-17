Ціна на срібло злетіла до історичних $65 за унцію через ряд "ідеальних" умов
Київ • УНН
Ціни на срібло досягли нового абсолютного рекорду, подолавши позначку $65 за унцію, що стало найкращим річним показником за всю історію. Зростання зумовлене дефіцитом пропозиції, зростанням попиту з боку високотехнологічних галузей та включенням срібла до списку критично важливих мінералів США.
Ціни на срібло у середу встановили новий абсолютний рекорд, вперше в історії подолавши позначку у $65 за унцію. Протягом 2025 року вартість металу зросла на понад 120%, що стало найкращим річним показником за всю історію спостережень (з 1982 року). Срібло впевнено випередило золото, яке за цей же період додало в ціні 64%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Стрибок вартості спровокувало поєднання фундаментальних та інвестиційних причин. Ключовим став дефіцит пропозиції на тлі зростання попиту з боку високотехнологічних галузей: будівництва дата-центрів для ШІ, виробництва сонячних панелей та електромобілів.
Ралі наразі значною мірою зумовлене інвестиціями. Воно має сильну фундаментальну основу... але ці ціни зумовлені інвестиціями та спекуляціями
Додатковим стимулом стало офіційне включення срібла до списку критично важливих мінералів США. Це рішення перетворило метал з інвестиційного активу на стратегічну сировину для нацбезпеки.
Окрім промислового попиту, срібло виграє від геополітичної напруженості та торговельних воєн, виконуючи роль "безпечної гавані" для капіталу нарівні з золотом. У середу спотові ціни на піку досягали $66,87 за унцію.
