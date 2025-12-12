Золото досягнуло семитижневого максимуму, срібло встановило рекорд - Reuters

Ціни на золото зросли на 1% і досягли семитижневого максимуму в п’ятницю, отримавши підтримку через ослаблення долара, очікування зниження відсоткових ставок і попит на безпечні активи на тлі геополітичної нестабільності. Тим часом срібло встановило новий історичний рекорд. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що spot-золото подорожчало на 1,2% — до 4 332,25 дол. за унцію станом на 11:36 GMT, що є найвищим показником з 21 жовтня. За тиждень метал демонструє приріст у 3,2%.

Ф'ючерси на золото у США додали 1,3% — до 4 368,60 дол.

Долар тримався поблизу двомісячного мінімуму і прямував до третього тижневого зниження поспіль, роблячи золото доступнішим для іноземних покупців.

Різке зростання кількості первинних заявок на допомогу з безробіття у США, а також напруження у відносинах США та Венесуели підтримують золото й утримують високий попит на захисні активи - заявив аналітик OANDA MarketPulse Зейн Вавда.

Минулого тижня кількість заявок на допомогу з безробіття у США зросла найбільше за майже 4,5 року, перекривши різке падіння тижнем раніше.

Федеральна резервна система США у середу знизила ставку на 25 базисних пунктів — утретє за рік — але заявила про обережність щодо подальшого зниження.

Spot-срібло зросло на 1,1% — до 64,29 дол. за унцію, після того як встановило новий рекорд 64,56 дол., і прямує до тижневого зростання на 10,4%.

Ціни на срібло більш ніж подвоїлися цього року завдяки високому промисловому попиту, скороченню запасів та внесенню металу до списку критично важливих мінералів США.

Срібло підтримується промисловим попитом на тлі побоювань щодо дефіциту, постійно обмеженого ринку та спекулятивного ажіотажу, переважно з боку роздрібних інвесторів, що сприяло притоку коштів у срібні ETF - сказав Оле Гансен, керівник стратегії на сировинних ринках Saxo Bank.

Платина зросла на 1,9% — до 1 727,10 дол., паладій — на 2,2%, до 1 516,17 дол. Обидва метали також демонструють тижневе зростання.

