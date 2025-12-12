Золото досягнуло семитижневого максимуму, срібло встановило рекорд - Reuters

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 4420 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 10457 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 13723 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 25678 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 21972 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20804 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20934 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23165 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28684 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40568 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.1м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 19112 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 13926 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 11541 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 17587 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 9806 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 13724 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 9874 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 25678 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 67819 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 70900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Філашкін
Денис Гармаш
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 9874 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 13949 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 44440 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41719 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 46551 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Financial Times
Дипломатка

Золото досягнуло семитижневого максимуму, срібло встановило рекорд - Reuters

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Ціни на золото зросли на 1% до семитижневого максимуму, отримавши підтримку через ослаблення долара та геополітичну нестабільність. Срібло встановило новий історичний рекорд, зростаючи на 10,4% за тиждень.

Золото досягнуло семитижневого максимуму, срібло встановило рекорд - Reuters

Ціни на золото зросли на 1% і досягли семитижневого максимуму в п’ятницю, отримавши підтримку через ослаблення долара, очікування зниження відсоткових ставок і попит на безпечні активи на тлі геополітичної нестабільності. Тим часом срібло встановило новий історичний рекорд. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що spot-золото подорожчало на 1,2% — до 4 332,25 дол. за унцію станом на 11:36 GMT, що є найвищим показником з 21 жовтня. За тиждень метал демонструє приріст у 3,2%.

Ф'ючерси на золото у США додали 1,3% — до 4 368,60 дол.

Долар тримався поблизу двомісячного мінімуму і прямував до третього тижневого зниження поспіль, роблячи золото доступнішим для іноземних покупців.

Різке зростання кількості первинних заявок на допомогу з безробіття у США, а також напруження у відносинах США та Венесуели підтримують золото й утримують високий попит на захисні активи

- заявив аналітик OANDA MarketPulse Зейн Вавда.

Минулого тижня кількість заявок на допомогу з безробіття у США зросла найбільше за майже 4,5 року, перекривши різке падіння тижнем раніше.

Федеральна резервна система США у середу знизила ставку на 25 базисних пунктів — утретє за рік — але заявила про обережність щодо подальшого зниження.

Купувати чи продавати: експерти КИТ Group розповіли, що буде з цінами на золото у 2026 році11.12.25, 17:14 • 2302 перегляди

Spot-срібло зросло на 1,1% — до 64,29 дол. за унцію, після того як встановило новий рекорд 64,56 дол., і прямує до тижневого зростання на 10,4%.

Ціни на срібло більш ніж подвоїлися цього року завдяки високому промисловому попиту, скороченню запасів та внесенню металу до списку критично важливих мінералів США.

Срібло підтримується промисловим попитом на тлі побоювань щодо дефіциту, постійно обмеженого ринку та спекулятивного ажіотажу, переважно з боку роздрібних інвесторів, що сприяло притоку коштів у срібні ETF

- сказав Оле Гансен, керівник стратегії на сировинних ринках Saxo Bank.

Платина зросла на 1,9% — до 1 727,10 дол., паладій — на 2,2%, до 1 516,17 дол. Обидва метали також демонструють тижневе зростання.

Зростання цін на золото провокує глобальний сплеск незаконного видобутку корисних копалин - Всесвітня рада золота10.12.25, 17:59 • 3004 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Федеральна резервна система
Reuters
Венесуела