Купувати чи продавати: експерти КИТ Group розповіли, що буде з цінами на золото у 2026 році
Київ • УНН
Наприкінці 2025 року золото сягнуло 4,2 тис. доларів за унцію, зростання на 57% за рік. Аналітики КИТ Group пояснюють це політикою ФРС США, геополітичною ситуацією та попитом центробанків.
Наприкінці 2025 року світові котирування золота подолали історичну позначку 4,2 тис. доларів США за унцію, продемонструвавши зростання на понад 57% за останній рік. Чи є межа цьому зростанню та як інвесторам реагувати на нові рекорди дорогоцінного металу? Про це йдеться у блозі аналітиків фінансового маркетплейсу КИТ Group, передає УНН.
Вони нагадали, що ще рік тому піковою здавалася ціна 2,66 тис. доларів, проте цей метал продовжив впевнений висхідний рух.
Експерти КИТ Group пояснили, таким трендом керувало кілька визначальних чинників, серед яких – політика ФРС США зі зниження ключової ставки, що послаблювало долар, але одночасно сприяло зростанню ціни на золото.
Також значний вплив мала складна геополітична ситуація, зокрема невизначеність в Європі щодо завершення війни в Україні та події на Близькому Сході. Нарешті, важливим драйвером став попит з боку світових регуляторів, адже центральні банки у 2025 році придбали понад 1000 тонн золота, що є другим за величиною річним показником в історії.
За даними аналітиків, у разі чергового зниження ставки ФРС у грудні ціна металу може вийти на новий рівень – 4,3–4,35 тис. доларів за унцію. Посилаючись на дані World Gold Council, у КИТ Group прогнозують, що сприятливе середовище може призвести до зростання ціни на золото у наступному році ще на 5–15%.
Для українців золото залишається цікавим інструментом для захисту заощаджень від інфляції та девальвації гривні. Однак експерти фінансового маркетплейсу КИТ Group застерігають, що інвестиції в цей метал — це гра в довгу, вкладення на 1–3 роки.
До того ж інвесторам варто орієнтуватися не тільки на тенденцію зростання світових цін, але й зважати на особливості українського ринку банківського золота й інвестиційних монет, де традиційно сформований доволі високий спред між купівлею та продажем.
Тому аналітики рекомендують формувати в золотих злитках до 15% інвестиційного портфеля з метою збереження капіталу, попередньо ретельно дослідивши макроекономічні прогнози.