Купувати чи продавати: експерти КИТ Group розповіли, що буде з цінами на золото у 2026 році

Ексклюзив
14:13 • 3024 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 5904 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 10829 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 10803 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 14492 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14028 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15092 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16141 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34732 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21717 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триває
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
13:44 • 10832 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34732 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
Купувати чи продавати: експерти КИТ Group розповіли, що буде з цінами на золото у 2026 році

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Наприкінці 2025 року золото сягнуло 4,2 тис. доларів за унцію, зростання на 57% за рік. Аналітики КИТ Group пояснюють це політикою ФРС США, геополітичною ситуацією та попитом центробанків.

Купувати чи продавати: експерти КИТ Group розповіли, що буде з цінами на золото у 2026 році

Наприкінці 2025 року світові котирування золота подолали історичну позначку 4,2 тис. доларів США за унцію, продемонструвавши зростання на понад 57% за останній рік. Чи є межа цьому зростанню та як інвесторам реагувати на нові рекорди дорогоцінного металу? Про це йдеться у блозі аналітиків фінансового маркетплейсу КИТ Group, передає УНН.

Вони нагадали, що ще рік тому піковою здавалася ціна 2,66 тис. доларів, проте цей метал продовжив впевнений висхідний рух.

Експерти КИТ Group пояснили, таким трендом керувало кілька визначальних чинників, серед яких – політика ФРС США зі зниження ключової ставки, що послаблювало долар, але одночасно сприяло зростанню ціни на золото.

Також значний вплив мала складна геополітична ситуація, зокрема невизначеність в Європі щодо завершення війни в Україні та події на Близькому Сході. Нарешті, важливим драйвером став попит з боку світових регуляторів, адже центральні банки у 2025 році придбали понад 1000 тонн золота, що є другим за величиною річним показником в історії.

За даними аналітиків, у разі чергового зниження ставки ФРС у грудні ціна металу може вийти на новий рівень  – 4,3–4,35 тис. доларів за унцію. Посилаючись на дані World Gold Council, у КИТ Group прогнозують, що сприятливе середовище може призвести до зростання ціни на золото у наступному році ще на 5–15%.

Для українців золото залишається цікавим інструментом для захисту заощаджень від інфляції та девальвації гривні. Однак експерти фінансового маркетплейсу КИТ Group застерігають, що інвестиції в цей метал — це гра в довгу, вкладення на 1–3 роки.

До того ж інвесторам варто орієнтуватися не тільки на тенденцію зростання світових цін, але й зважати на особливості українського ринку банківського золота й інвестиційних монет, де традиційно сформований доволі високий спред між купівлею та продажем.

Тому аналітики рекомендують формувати в золотих злитках до 15% інвестиційного портфеля з метою збереження капіталу, попередньо ретельно дослідивши макроекономічні прогнози.

Лілія Подоляк

Економіка
Федеральна резервна система
Сполучені Штати Америки
Україна