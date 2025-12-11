$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 3652 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 7254 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 11739 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 11314 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14946 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14233 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15243 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16203 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35137 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21755 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Покупать или продавать: эксперты КИТ Group рассказали, что будет с ценами на золото в 2026 году

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В конце 2025 года золото достигло 4,2 тыс. долларов за унцию, рост на 57% за год. Аналитики КИТ Group объясняют это политикой ФРС США, геополитической ситуацией и спросом центробанков.

Покупать или продавать: эксперты КИТ Group рассказали, что будет с ценами на золото в 2026 году

В конце 2025 года мировые котировки золота преодолели историческую отметку 4,2 тыс. долларов США за унцию, продемонстрировав рост более чем на 57% за последний год. Есть ли предел этому росту и как инвесторам реагировать на новые рекорды драгоценного металла? Об этом идет речь в блоге аналитиков финансового маркетплейса КИТ Group, передает УНН.

Они напомнили, что еще год назад пиковой казалась цена в 2,66 тыс. долларов, однако этот метал продолжил уверенное восходящее движение.

Эксперты КИТ Group объяснили, что таким трендом управляло несколько определяющих факторов, среди которых – политика ФРС США по снижению ключевой ставки, что ослабляло доллар, но одновременно способствовало росту цены на золото.

Также значительное влияние оказала сложная геополитическая ситуация, в частности неопределенность в Европе относительно завершения войны в Украине и события на Ближнем Востоке. Наконец важным драйвером стал спрос со стороны мировых регуляторов, ведь центральные банки в 2025 году приобрели более чем 1000 тонн золота, что является вторым по величине годовым показателем в истории.

По данным аналитиков, в случае очередного снижения ставки ФРС в декабре цена металла может выйти на новый уровень – 4,3–4,35 тыс. долларов за унцию. Ссылаясь на данные World Gold Council, в КИТ Group прогнозируют, что благоприятная среда может привести к росту цены на золото в следующем году еще на 5–15%.

Для украинцев золото остается интересным инструментом для защиты сбережений от инфляции и девальвации гривни. Однако эксперты финансового маркетплейса КИТ Group предостерегают, что инвестиции в этот металл – это игра в долгую, вложение на 1–3 года.

К тому же инвесторам следует ориентироваться не только на тенденцию роста мировых цен, но и учитывать особенности украинского рынка банковского золота и инвестиционных монет, где традиционно сформирован достаточно высокий спред между покупкой и продажей.

Поэтому аналитики рекомендуют формировать в золотых слитках до 15% инвестиционного портфеля с целью сохранения капитала, предварительно тщательно изучив макроэкономические прогнозы.

Лилия Подоляк

Экономика
Федеральная резервная система
Соединённые Штаты
Украина