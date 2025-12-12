Золото достигло семинедельного максимума, серебро установило рекорд - Reuters

Цены на золото выросли на 1% и достигли семинедельного максимума в пятницу, получив поддержку из-за ослабления доллара, ожиданий снижения процентных ставок и спроса на безопасные активы на фоне геополитической нестабильности. Тем временем серебро установило новый исторический рекорд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что spot-золото подорожало на 1,2% — до 4 332,25 долл. за унцию по состоянию на 11:36 GMT, что является самым высоким показателем с 21 октября. За неделю металл демонстрирует прирост в 3,2%.

Фьючерсы на золото в США прибавили 1,3% — до 4 368,60 долл.

Доллар держался вблизи двухмесячного минимума и направлялся к третьему недельному снижению подряд, делая золото более доступным для иностранных покупателей.

Резкий рост количества первичных заявок на пособие по безработице в США, а также напряжение в отношениях США и Венесуэлы поддерживают золото и удерживают высокий спрос на защитные активы - заявил аналитик OANDA MarketPulse Зейн Вавда.

На прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице в США выросло больше всего за почти 4,5 года, перекрыв резкое падение неделей ранее.

Федеральная резервная система США в среду снизила ставку на 25 базисных пунктов — в третий раз за год — но заявила об осторожности относительно дальнейшего снижения.

Spot-серебро выросло на 1,1% — до 64,29 долл. за унцию, после того как установило новый рекорд 64,56 долл., и направляется к недельному росту на 10,4%.

Цены на серебро более чем удвоились в этом году благодаря высокому промышленному спросу, сокращению запасов и внесению металла в список критически важных минералов США.

Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений относительно дефицита, постоянно ограниченного рынка и спекулятивного ажиотажа, преимущественно со стороны розничных инвесторов, что способствовало притоку средств в серебряные ETF - сказал Оле Гансен, руководитель стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank.

Платина выросла на 1,9% — до 1 727,10 долл., палладий — на 2,2%, до 1 516,17 долл. Оба металла также демонстрируют недельный рост.

