13:33 • 4176 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 10191 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 13410 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 25372 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 21744 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20723 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20856 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23130 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28646 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40515 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Золото достигло семинедельного максимума, серебро установило рекорд - Reuters

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Цены на золото выросли на 1% до семинедельного максимума, получив поддержку из-за ослабления доллара и геополитической нестабильности. Серебро установило новый исторический рекорд, вырастая на 10,4% за неделю.

Золото достигло семинедельного максимума, серебро установило рекорд - Reuters

Цены на золото выросли на 1% и достигли семинедельного максимума в пятницу, получив поддержку из-за ослабления доллара, ожиданий снижения процентных ставок и спроса на безопасные активы на фоне геополитической нестабильности. Тем временем серебро установило новый исторический рекорд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что spot-золото подорожало на 1,2% — до 4 332,25 долл. за унцию по состоянию на 11:36 GMT, что является самым высоким показателем с 21 октября. За неделю металл демонстрирует прирост в 3,2%.

Фьючерсы на золото в США прибавили 1,3% — до 4 368,60 долл.

Доллар держался вблизи двухмесячного минимума и направлялся к третьему недельному снижению подряд, делая золото более доступным для иностранных покупателей.

Резкий рост количества первичных заявок на пособие по безработице в США, а также напряжение в отношениях США и Венесуэлы поддерживают золото и удерживают высокий спрос на защитные активы

- заявил аналитик OANDA MarketPulse Зейн Вавда.

На прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице в США выросло больше всего за почти 4,5 года, перекрыв резкое падение неделей ранее.

Федеральная резервная система США в среду снизила ставку на 25 базисных пунктов — в третий раз за год — но заявила об осторожности относительно дальнейшего снижения.

Spot-серебро выросло на 1,1% — до 64,29 долл. за унцию, после того как установило новый рекорд 64,56 долл., и направляется к недельному росту на 10,4%.

Цены на серебро более чем удвоились в этом году благодаря высокому промышленному спросу, сокращению запасов и внесению металла в список критически важных минералов США.

Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений относительно дефицита, постоянно ограниченного рынка и спекулятивного ажиотажа, преимущественно со стороны розничных инвесторов, что способствовало притоку средств в серебряные ETF

- сказал Оле Гансен, руководитель стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank.

Платина выросла на 1,9% — до 1 727,10 долл., палладий — на 2,2%, до 1 516,17 долл. Оба металла также демонстрируют недельный рост.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Reuters
Венесуэла