$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 610 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 3622 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 13466 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 21915 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 18709 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 56579 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 82938 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 62052 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56604 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 187100 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
76%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 21383 просмотра
россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствияPhoto2 января, 07:55 • 5854 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет2 января, 08:45 • 14189 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 19507 просмотра
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого10:40 • 4902 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 19598 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 41531 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 58714 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 187100 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 107912 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 34997 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 43980 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 44144 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 107912 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 42301 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
DJI Mavic

Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Украина передала главному Омбудсмену Турции Мехмету Акардже списки украинских военнопленных и пропавших без вести. Это сделано для верификации и репатриации, включая тяжелобольных и гражданских.

Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации

Украина передала главному Омбудсмену Турции Мехмету Акардже списки украинских военнопленных и пропавших без вести для верификации и репатриации. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

Недавно я вместе с главным Омбудсменом Турции Мехметом Акарджой провел онлайн-встречу с координаторами семей военнопленных и пропавших без вести. Мы обсудили передачу турецкой стороне списков украинцев, находящихся в российском плену, и пропавших без вести 

- написал Лубинец. 

Украина стремится возобновить обмены пленными с помощью Турции01.01.26, 19:05 • 3968 просмотров

По его словам, в списки входят категории, которые мы передаем для верификации или репатриации:

  • военнопленные;
    • пропавшие без вести при особых обстоятельствах;
      • тяжелобольные и тяжелораненые;
        • те, кто дольше всего содержится в плену;
          • незаконно удерживаемые гражданские в рф.

            Списки мы формируем самостоятельно через Коордштаб. Семьям не нужно писать отдельное обращение в наш Офис - главное заполнить все в личном кабинете Коордштаба. Проверьте в Личном кабинете, все ли данные о вашем родном внесены и актуальны - учтено ли состояние здоровья, срок содержания в плену, дата исчезновения. Если что-то не внесено или изменилось - обязательно обновите. Также, вы можете обратиться через координаторов, общественные организации, представляющие интересы семей военнослужащих, предоставив им всю информацию о своем родном. Это помогает, но не заменяет официальные списки - все данные синхронизируются с информационной системой Коордштаба 

            - добавил Лубинец. 

            Напомним 

            Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

            Павел Башинский

            ОбществоВойна в УкраинеПолитика
            Война в Украине
            Верховная Рада
            Турция
            Украина