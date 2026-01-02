Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Киев • УНН
Украина передала главному Омбудсмену Турции Мехмету Акардже списки украинских военнопленных и пропавших без вести. Это сделано для верификации и репатриации, включая тяжелобольных и гражданских.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Недавно я вместе с главным Омбудсменом Турции Мехметом Акарджой провел онлайн-встречу с координаторами семей военнопленных и пропавших без вести. Мы обсудили передачу турецкой стороне списков украинцев, находящихся в российском плену, и пропавших без вести
По его словам, в списки входят категории, которые мы передаем для верификации или репатриации:
- военнопленные;
- пропавшие без вести при особых обстоятельствах;
- тяжелобольные и тяжелораненые;
- те, кто дольше всего содержится в плену;
- незаконно удерживаемые гражданские в рф.
Списки мы формируем самостоятельно через Коордштаб. Семьям не нужно писать отдельное обращение в наш Офис - главное заполнить все в личном кабинете Коордштаба. Проверьте в Личном кабинете, все ли данные о вашем родном внесены и актуальны - учтено ли состояние здоровья, срок содержания в плену, дата исчезновения. Если что-то не внесено или изменилось - обязательно обновите. Также, вы можете обратиться через координаторов, общественные организации, представляющие интересы семей военнослужащих, предоставив им всю информацию о своем родном. Это помогает, но не заменяет официальные списки - все данные синхронизируются с информационной системой Коордштаба
Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.