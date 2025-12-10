Зростання цін на золото провокує глобальний сплеск незаконного видобутку корисних копалин - Всесвітня рада золота

$42.180.11
49.090.07
ukenru
14:44 • 704 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 4832 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 11614 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13595 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17532 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15316 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13600 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 23311 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16917 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27452 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 23693 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 23089 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 13712 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 16238 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 7760 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 6966 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 17532 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 23311 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 38416 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 72427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Кір Стармер
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 3866 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 4804 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 4878 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 7790 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 23104 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Опалення

Зростання цін на золото провокує глобальний сплеск незаконного видобутку корисних копалин - Всесвітня рада золота

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Зростання цін на золото призводить до збільшення неформального та незаконного видобутку, що має руйнівні наслідки для екології та сприяє зростанню організованої злочинності. Всесвітня золота рада закликає до створення офіційних центрів переробки для легалізації цього сектора.

Зростання цін на золото провокує глобальний сплеск незаконного видобутку корисних копалин - Всесвітня рада золота

Світовий ринок золота зіткнувся із серйозною проблемою: зростання цін на дорогоцінний метал призводить до стрімкого збільшення неформального та нерегульованого, а часто й незаконного, видобутку, який має руйнівні наслідки для екології та сприяє зростанню організованої злочинності. Про це повідомила Всесвітня золота рада (WGC), закликаючи до створення офіційних центрів переробки для легалізації цього сектора, пише УНН.

Деталі

За словами головного фінансового директора WGC Террі Хейманна, дрібномасштабний видобуток золота, імовірно, зріс приблизно до 30% світового обсягу поставок. У багатьох багатих на золото країнах, як-от Гана, сільське населення активно переходить від фермерства до такого дрібномасштабного видобутку. 

Cрібло досягає рекордного максимуму в ціні: що на це впливає10.12.25, 10:11 • 2704 перегляди

Люди змінюють спосіб життя, і це безпосередньо пов’язано з ціною на золото

– підкреслив Хейманн, назвавши ситуацію "тривожною".

Нерегульована діяльність гірників спричиняє значне забруднення ртуттю та забезпечує кримінальні угруповання новим джерелом доходу. Хоча у звіті Світового банку за 2021 рік було використано більш консервативну оцінку в 20% світових поставок, Хейманн вважає її застарілою. Загальні запаси золота у 2024 році, за даними WGC, становили 3591,29 тонни, що за поточними цінами коштує понад 480 мільярдів доларів.

Як розв'язання проблеми Хейманн рекомендує будівництво офіційних об'єктів, наприклад, заводу Veta Dorada компанії Dynacor Group у Перу. На таких підприємствах кустарі-гірники могли б переробляти свою руду, мінімізуючи забруднення навколишнього середовища та отримуючи доступ до офіційного ринку.

Зростання ціни на срібло обігнало золото: Ціна білого металу злетіла на 100% через дефіцит та промисловий бум03.12.25, 15:35 • 8289 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Перу
Світовий банк