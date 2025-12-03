$42.330.01
Зростання ціни на срібло обігнало золото: Ціна білого металу злетіла на 100% через дефіцит та промисловий бум

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Цього року ціна на срібло зросла на 100%, випередивши золото, завдяки дефіциту пропозиції та високому промисловому попиту. Запаси металу близькі до історичного мінімуму, що посилює ризик дефіциту.

Зростання ціни на срібло обігнало золото: Ціна білого металу злетіла на 100% через дефіцит та промисловий бум
Фото: Bloomberg

Срібло стало сенсацією на ринку дорогоцінних металів: цього року його ціна зросла на 100%, що значно перевищило 60% зростання золота. Такий зліт пояснюється не лише прагненням інвесторів застрахуватися від інфляції та політичної нестабільності, а й критичним дефіцитом поставок на тлі високого промислового попиту. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На відміну від золота, срібло має виняткові корисні властивості як чудовий електричний провідник, що робить його незамінним компонентом у низці продуктів, попит на які на світовому ринку постійно високі та продовжують зростати:

  • Електромобілі та акумулятори.
    • Друковані плати та перемикачі.
      • Срібна паста є ключовим інгредієнтом сонячних панелей.

        Запаси срібла близькі до найнижчого рівня за всю історію спостережень. Світовий попит на метал перевищує видобуток на шахтах протягом п'яти років поспіль, тоді як видобуток у провідних країнах (Мексика, Перу, Китай) обмежений.

        Очевидна дешевизна срібла порівняно із золотом (співвідношення перевищувало 100 до 1) також спонукала роздрібних інвесторів масово інвестувати у білий метал, посилюючи ризик дефіциту, який може вплинути на багато галузей промисловості.

        Ціна срібла досягла рекордного значення, перевищивши жовтневий пік28.11.25, 16:40 • 8412 переглядiв

