Зростання ціни на срібло обігнало золото: Ціна білого металу злетіла на 100% через дефіцит та промисловий бум

Фото: Bloomberg

Срібло стало сенсацією на ринку дорогоцінних металів: цього року його ціна зросла на 100%, що значно перевищило 60% зростання золота. Такий зліт пояснюється не лише прагненням інвесторів застрахуватися від інфляції та політичної нестабільності, а й критичним дефіцитом поставок на тлі високого промислового попиту. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На відміну від золота, срібло має виняткові корисні властивості як чудовий електричний провідник, що робить його незамінним компонентом у низці продуктів, попит на які на світовому ринку постійно високі та продовжують зростати:

Електромобілі та акумулятори.

Друковані плати та перемикачі.

Срібна паста є ключовим інгредієнтом сонячних панелей.

Запаси срібла близькі до найнижчого рівня за всю історію спостережень. Світовий попит на метал перевищує видобуток на шахтах протягом п'яти років поспіль, тоді як видобуток у провідних країнах (Мексика, Перу, Китай) обмежений.

Очевидна дешевизна срібла порівняно із золотом (співвідношення перевищувало 100 до 1) також спонукала роздрібних інвесторів масово інвестувати у білий метал, посилюючи ризик дефіциту, який може вплинути на багато галузей промисловості.

