15:39 • 1260 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 3184 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 12223 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 12639 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 11378 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 26942 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19523 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17610 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 32430 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19456 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Ціна срібла досягла рекордного значення, перевищивши жовтневий пік

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Ціна срібла підскочила до рекордного значення, перевищивши $54,76 за унцію, завдяки надіям на зниження ставки ФРС США та браку пропозиції. Лондонський ринок срібла відзначив гострий дефіцит пропозиції, що вплинуло на ціни в Шанхаї та Нью-Йорку.

Ціна срібла досягла рекордного значення, перевищивши жовтневий пік

Ціна срібла підскочила до рекордного значення, перевищивши пік, встановлений на лондонському ринку у жовтні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Спотові ціни зросли на 2,6%, перевищивши $54,76 за унцію. Підтримку білому металу надали зростаючі надії на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США у грудні, приплив коштів до біржових інвестиційних фондів, забезпечених зливками, і брак пропозиції, що зберігається. У п'ятницю спостерігалася нестабільна динаміка цін та низька ліквідність як золота, так і срібла після багатогодинного припинення торгів ф'ючерсами на біржі Comex біржі CME.

У жовтні в Лондоні, головному центрі торгівлі сріблом, спостерігався гострий дефіцит пропозиції, що призвело до різкого зростання цін на срібло вище за рівні в Шанхаї та Нью-Йорку. Хоча надходження майже 54 мільйонів тройських унцій послабило цей тиск, ринок, як і раніше, залишається помітно напруженим, а вартість запозичення металу протягом місяця значно перевищує звичайний рівень.

Потоки на лондонський ринок тепер чинять тиск на інші хаби, зокрема в Китаї. Запаси срібла на складах, пов'язаних із Шанхайською ф'ючерсною біржею, нещодавно досягли найнижчого рівня з 2015 року, тоді як обсяги торгів на Шанхайській золотій біржі повернулися до мінімальних значень за більш ніж дев'ять років, згідно з даними біржі та брокерських контор.

Трейдери також відстежують можливість введення мит на срібло після того, як у листопаді дорогоцінний метал було включено Геологічною службою США до списку критично важливих мінералів. Хоча з початку жовтня зі сховищ ф'ючерсної біржі Comex у Нью-Йорку було вивезено 75 мільйонів унцій, побоювання щодо раптового зростання ціни на американське срібло змусили деяких трейдерів утриматися від постачання металу з країни.

Золото здешевшало після рекордного зростання на тлі суперечливих сигналів ФРС щодо грудневого зниження ставок - Reuters27.11.25, 11:15 • 2834 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Нью-Йорк
Китай
Сполучені Штати Америки
Лондон