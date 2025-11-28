Ціна срібла досягла рекордного значення, перевищивши жовтневий пік

Ціна срібла підскочила до рекордного значення, перевищивши пік, встановлений на лондонському ринку у жовтні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Спотові ціни зросли на 2,6%, перевищивши $54,76 за унцію. Підтримку білому металу надали зростаючі надії на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США у грудні, приплив коштів до біржових інвестиційних фондів, забезпечених зливками, і брак пропозиції, що зберігається. У п'ятницю спостерігалася нестабільна динаміка цін та низька ліквідність як золота, так і срібла після багатогодинного припинення торгів ф'ючерсами на біржі Comex біржі CME.

У жовтні в Лондоні, головному центрі торгівлі сріблом, спостерігався гострий дефіцит пропозиції, що призвело до різкого зростання цін на срібло вище за рівні в Шанхаї та Нью-Йорку. Хоча надходження майже 54 мільйонів тройських унцій послабило цей тиск, ринок, як і раніше, залишається помітно напруженим, а вартість запозичення металу протягом місяця значно перевищує звичайний рівень.

Потоки на лондонський ринок тепер чинять тиск на інші хаби, зокрема в Китаї. Запаси срібла на складах, пов'язаних із Шанхайською ф'ючерсною біржею, нещодавно досягли найнижчого рівня з 2015 року, тоді як обсяги торгів на Шанхайській золотій біржі повернулися до мінімальних значень за більш ніж дев'ять років, згідно з даними біржі та брокерських контор.

Трейдери також відстежують можливість введення мит на срібло після того, як у листопаді дорогоцінний метал було включено Геологічною службою США до списку критично важливих мінералів. Хоча з початку жовтня зі сховищ ф'ючерсної біржі Comex у Нью-Йорку було вивезено 75 мільйонів унцій, побоювання щодо раптового зростання ціни на американське срібло змусили деяких трейдерів утриматися від постачання металу з країни.

Золото здешевшало після рекордного зростання на тлі суперечливих сигналів ФРС щодо грудневого зниження ставок - Reuters