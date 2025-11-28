Цена на серебро достигла рекордного значения, превысив октябрьский пик

Цена на серебро подскочила до рекордного значения, превысив пик, установленный на лондонском рынке в октябре, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Спотовые цены выросли на 2,6%, превысив $54,76 за унцию. Поддержку белому металлу оказали растущие надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США в декабре, приток средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные слитками, и сохраняющийся дефицит предложения. В пятницу наблюдалась нестабильная динамика цен и низкая ликвидность как золота, так и серебра после многочасового прекращения торгов фьючерсами на бирже Comex биржи CME.

В октябре в Лондоне, главном центре торговли серебром, наблюдался острый дефицит предложения, что привело к резкому росту цен на серебро выше уровней в Шанхае и Нью-Йорке. Хотя поступление почти 54 миллионов тройских унций ослабило это давление, рынок по-прежнему остается заметно напряженным, а стоимость заимствования металла в течение месяца значительно превышает обычный уровень.

Потоки на лондонский рынок теперь оказывают давление на другие хабы, в частности в Китае. Запасы серебра на складах, связанных с Шанхайской фьючерсной биржей, недавно достигли самого низкого уровня с 2015 года, тогда как объемы торгов на Шанхайской золотой бирже вернулись к минимальным значениям за более чем девять лет, согласно данным биржи и брокерских контор.

Трейдеры также отслеживают возможность введения пошлин на серебро после того, как в ноябре драгоценный металл был включен Геологической службой США в список критически важных минералов. Хотя с начала октября из хранилищ фьючерсной биржи Comex в Нью-Йорке было вывезено 75 миллионов унций, опасения по поводу внезапного роста цены на американское серебро заставили некоторых трейдеров воздержаться от поставки металла из страны.

