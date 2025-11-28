$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 4340 просмотра
Эксклюзив
13:08 • 7320 просмотра
13:03 • 5994 просмотра
11:00 • 21453 просмотра
09:41 • 17264 просмотра
09:17 • 16591 просмотра
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 29188 просмотра
28 ноября, 06:58 • 19066 просмотра
28 ноября, 06:35 • 17289 просмотра
28 ноября, 06:29 • 14918 просмотра
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 16836 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 17241 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 20100 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 19546 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 18760 просмотра
публикации
Эксклюзив
13:56 • 4342 просмотра
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 29188 просмотра
Цена на серебро достигла рекордного значения, превысив октябрьский пик

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Цена на серебро подскочила до рекордного значения, превысив $54,76 за унцию, благодаря надеждам на снижение ставки ФРС США и нехватке предложения. Лондонский рынок серебра отметил острый дефицит предложения, что повлияло на цены в Шанхае и Нью-Йорке.

Цена на серебро достигла рекордного значения, превысив октябрьский пик

Цена на серебро подскочила до рекордного значения, превысив пик, установленный на лондонском рынке в октябре, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Спотовые цены выросли на 2,6%, превысив $54,76 за унцию. Поддержку белому металлу оказали растущие надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США в декабре, приток средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные слитками, и сохраняющийся дефицит предложения. В пятницу наблюдалась нестабильная динамика цен и низкая ликвидность как золота, так и серебра после многочасового прекращения торгов фьючерсами на бирже Comex биржи CME.

В октябре в Лондоне, главном центре торговли серебром, наблюдался острый дефицит предложения, что привело к резкому росту цен на серебро выше уровней в Шанхае и Нью-Йорке. Хотя поступление почти 54 миллионов тройских унций ослабило это давление, рынок по-прежнему остается заметно напряженным, а стоимость заимствования металла в течение месяца значительно превышает обычный уровень.

Потоки на лондонский рынок теперь оказывают давление на другие хабы, в частности в Китае. Запасы серебра на складах, связанных с Шанхайской фьючерсной биржей, недавно достигли самого низкого уровня с 2015 года, тогда как объемы торгов на Шанхайской золотой бирже вернулись к минимальным значениям за более чем девять лет, согласно данным биржи и брокерских контор.

Трейдеры также отслеживают возможность введения пошлин на серебро после того, как в ноябре драгоценный металл был включен Геологической службой США в список критически важных минералов. Хотя с начала октября из хранилищ фьючерсной биржи Comex в Нью-Йорке было вывезено 75 миллионов унций, опасения по поводу внезапного роста цены на американское серебро заставили некоторых трейдеров воздержаться от поставки металла из страны.

Золото подешевело после рекордного роста на фоне противоречивых сигналов ФРС относительно декабрьского снижения ставок - Reuters27.11.25, 11:15 • 2790 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Нью-Йорк
Китай
Соединённые Штаты
Лондон