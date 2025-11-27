$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 8832 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 7868 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 30659 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 31707 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 64516 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 32848 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31154 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21524 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13253 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Золото здешевшало після рекордного зростання на тлі суперечливих сигналів ФРС щодо грудневого зниження ставок - Reuters

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Ціна на золото знизилася на 0,3% до $4 153,49 за унцію, ф'ючерси впали на 0,5% до $4 150. Інвестори фіксують прибуток, очікуючи на рішення ФРС щодо зниження ставки на тлі суперечливих сигналів.

Золото здешевшало після рекордного зростання на тлі суперечливих сигналів ФРС щодо грудневого зниження ставок - Reuters

Золото трохи подешевшало в четвер через фіксацію прибутку після того, як у попередню сесію воно піднялося до майже двотижневого максимуму, тоді як інвестори оцінювали можливість зниження процентної ставки США в грудні на тлі суперечливих сигналів від Федеральної резервної системи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотове золото впало на 0,3% до $4 153,49 за унцію станом на 06:16 GMT. Ф’ючерси на золото з доставкою у грудні знизилися на 0,5% до $4 150 за унцію.

Інвестори намагаються зафіксувати прибуток після зростання у середу… ФРС не дає чітких сигналів щодо подальших кроків, тому золото просто консолідується

- зазначив керуючий директор GoldSilver Central Браян Лан.

Суперечливі сигнали щодо термінів і масштабів зниження ставок прискорили хеджування через деривативи, пов’язані з overnight-рівнями, адже інвестори шукають захист від підвищеної невизначеності щодо політики.

Деякі посадовці ФРС, зокрема президент Федерального резерву Нью-Йорка Джон Вільямс та член Ради керуючих Кристофер Воллер, заявили, що в грудні може бути доцільним пом’якшення політики через слабкість ринку праці, що тисне на дохідності держоблігацій.

Бенчмаркові дохідності 10-річних облігацій США у попередню сесію залишалися близько до мінімуму за останній місяць.

Водночас їхня позиція контрастує з кількома регіональними президентами ФРС, які виступають за паузу у пом’якшенні до тих пір, поки інфляція не покаже більш переконливе наближення до цільових 2%.

Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між рф та Україною27.11.25, 09:51 • 1290 переглядiв

Ф’ючерси на ставки США наразі закладають 85-відсоткову ймовірність зниження ставки у грудні, за даними інструменту CME FedWatch.

Золото, яке не приносить відсотків, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

Ольга Розгон

