Рост цены на серебро обогнал золото: Цена белого металла взлетела на 100% из-за дефицита и промышленного бума

Киев • УНН

 • 742 просмотра

В этом году цена на серебро выросла на 100%, опередив золото, благодаря дефициту предложения и высокому промышленному спросу. Запасы металла близки к историческому минимуму, что усиливает риск дефицита.

Рост цены на серебро обогнал золото: Цена белого металла взлетела на 100% из-за дефицита и промышленного бума
Фото: Bloomberg

Серебро стало сенсацией на рынке драгоценных металлов: в этом году его цена выросла на 100%, что значительно превысило 60% рост золота. Такой взлет объясняется не только стремлением инвесторов застраховаться от инфляции и политической нестабильности, но и критическим дефицитом поставок на фоне высокого промышленного спроса. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В отличие от золота, серебро обладает исключительными полезными свойствами как превосходный электрический проводник, что делает его незаменимым компонентом в ряде продуктов, спрос на которые на мировом рынке постоянно высок и продолжает расти:

  • Электромобили и аккумуляторы.
    • Печатные платы и переключатели.
      • Серебряная паста является ключевым ингредиентом солнечных панелей.

        Запасы серебра близки к самому низкому уровню за всю историю наблюдений. Мировой спрос на металл превышает добычу на шахтах в течение пяти лет подряд, тогда как добыча в ведущих странах (Мексика, Перу, Китай) ограничена.

        Очевидная дешевизна серебра по сравнению с золотом (соотношение превышало 100 к 1) также побудила розничных инвесторов массово инвестировать в белый металл, усиливая риск дефицита, который может повлиять на многие отрасли промышленности.

        Цена на серебро достигла рекордного значения, превысив октябрьский пик28.11.25, 16:40 • 8422 просмотра

