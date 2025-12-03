Рост цены на серебро обогнал золото: Цена белого металла взлетела на 100% из-за дефицита и промышленного бума

Фото: Bloomberg

Серебро стало сенсацией на рынке драгоценных металлов: в этом году его цена выросла на 100%, что значительно превысило 60% рост золота. Такой взлет объясняется не только стремлением инвесторов застраховаться от инфляции и политической нестабильности, но и критическим дефицитом поставок на фоне высокого промышленного спроса. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В отличие от золота, серебро обладает исключительными полезными свойствами как превосходный электрический проводник, что делает его незаменимым компонентом в ряде продуктов, спрос на которые на мировом рынке постоянно высок и продолжает расти:

Электромобили и аккумуляторы.

Печатные платы и переключатели.

Серебряная паста является ключевым ингредиентом солнечных панелей.

Запасы серебра близки к самому низкому уровню за всю историю наблюдений. Мировой спрос на металл превышает добычу на шахтах в течение пяти лет подряд, тогда как добыча в ведущих странах (Мексика, Перу, Китай) ограничена.

Очевидная дешевизна серебра по сравнению с золотом (соотношение превышало 100 к 1) также побудила розничных инвесторов массово инвестировать в белый металл, усиливая риск дефицита, который может повлиять на многие отрасли промышленности.

