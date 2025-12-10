Cрібло досягає рекордного максимуму в ціні: що на це впливає

Золото дещо знизилося в ціні в середу, на тлі того, як інвестори готувалися проаналізувати прогноз голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла в день, коли очікується зниження процентної ставки, тоді як срібло продовжило свій рекордний ріст вище 60 доларів за унцію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,1% до 4205,4 доларів за унцію станом на 07:12 за Гринвічем (09:12 за Києвом). Ф'ючерси на золото США з поставкою в лютому впали на 0,1% до 4233,30 доларів за унцію.

Спотова ціна на срібло зросла на 1,1% до 61,34 доларів за унцію після досягнення історичного максимуму в 61,61 доларів раніше під час сесії. Вона зміцнила свій вівторковий прорив вище порогу 60 доларів за унцію.

Срібло зараз наздоганяє золото, якщо йдеться про вартість, завдяки його широкому використанню в промисловості на тлі кризи пропозиції, у той час, як попит на дорогоцінний метал різко зріс цього року, пише видання.

У жовтні для купівлі однієї унції золота потрібно було 82 унції срібла. Сьогодні це близько 69, сказав Джигар Тріведі, старший аналітик Reliance Securities, що базується в Мумбаї.

"Срібло користується попитом також з огляду на фундаментальні показники", - сказав Тріведі.

Такі сектори, як сонячна енергетика, електромобілі та їхня інфраструктура, а також центри обробки даних та штучний інтелект, будуть стимулювати зростання промислового попиту до 2030 року, ідеться у дослідницькому звіті галузевої асоціації Silver Institute, опублікованому у вівторок.

Марія Смірнова, головний інвестиційний директор Sprott Asset Management, заявила, що метал отримав додаткову підтримку від припливу коштів до біржових фондів та рішення США визнати його критично важливим мінералом на початку року.

Світові запаси срібла продовжують скорочуватися, а очікування зниження ставки ФРС підтримали попит.

Тим часом очікується дводенне засідання ФРС. Інвестори бачать близько 89% ймовірності зниження ставки центробанку США на 25 базисних пунктів.

У довгостроковій перспективі золото залишається на висхідній траєкторії та зберігає бичачий ухил, але в найближчій перспективі ціни залишаються в діапазоні, оскільки інвестори очікують ясності щодо наступних кроків ФРС та майбутнього напрямку політики, сказав керуючий директор GoldSilver Central Браян Лан.

Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт, головний претендент на посаду наступного голови ФРС, заявив у вівторок, що є "багато можливостей" для подальших скорочень, але зростання інфляції може змінити цей прогноз.

Нижчі процентні ставки, як правило, сприяють недохідним активам, таким як золото.

Платина тим часом втратила в ціні 1,3%, знизившись до 1667,71 долара, тоді як паладій впав на 1% до 1492,25 долара.

