Перевозив вантаж соняшникової олії: танкер MIDVOLGA-2 під прапором рф зазнав нападу в Чорному морі, екіпаж у безпеці

Фото: www.shipspotting.com

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління морських справ Туреччини.

Деталі

За наявною інформацією, танкер прямував з вантажем соняшникової олії. Під час руху судно повідомило про напад, однак подробиць атаки не уточнюється. На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Попри інцидент, танкер продовжив рух в напрямку Синопа, використовуючи власні двигуни. Допомоги від інших суден чи служб танкер не запитував.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.