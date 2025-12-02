Перевозил груз подсолнечного масла: танкер MIDVOLGA-2 под флагом рф подвергся нападению в Черном море, экипаж в безопасности

Фото: www.shipspotting.com

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, шедший под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но никто из экипажа не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление морских дел Турции.

Подробности

По имеющейся информации, танкер следовал с грузом подсолнечного масла. Во время движения судно сообщило о нападении, однако подробности атаки не уточняются. На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Несмотря на инцидент, танкер продолжил движение в направлении Синопа, используя собственные двигатели. Помощи от других судов или служб танкер не запрашивал.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с Россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.