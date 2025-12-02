Перевозил груз подсолнечного масла: танкер MIDVOLGA-2 под флагом рф подвергся нападению в Черном море, экипаж в безопасности

$42.340.08
Эксклюзив
06:00 • 22312 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 31544 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 45809 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 38145 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 36474 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 31261 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 26798 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24423 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 58047 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21068 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
публикации
Эксклюзивы
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 22302 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 33668 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 40321 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 48624 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 58037 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 30354 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 32920 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 89485 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 64918 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 81113 просмотра
Перевозил груз подсолнечного масла: танкер MIDVOLGA-2 под флагом рф подвергся нападению в Черном море, экипаж в безопасности

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло, подвергся нападению в 80 милях от побережья Турции. Все 13 членов экипажа находятся в безопасности, судно продолжило движение в Синоп.

Перевозил груз подсолнечного масла: танкер MIDVOLGA-2 под флагом рф подвергся нападению в Черном море, экипаж в безопасности
Фото: www.shipspotting.com

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, шедший под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но никто из экипажа не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление морских дел Турции.

Подробности

По имеющейся информации, танкер следовал с грузом подсолнечного масла. Во время движения судно сообщило о нападении, однако подробности атаки не уточняются. На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Несмотря на инцидент, танкер продолжил движение в направлении Синопа, используя собственные двигатели. Помощи от других судов или служб танкер не запрашивал.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с Россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.

Алла Киосак

Новости МираПроисшествия
Столкновения
Служба безопасности Украины
Сенегал
Черное море
Турция