Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

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Верховная Рада 233 голосами поддержала законопроект о реформировании АРМА. Документ предусматривает независимый отбор руководителя и совершенствование управления арестованными активами с привлечением профессиональных управленцев.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

Детали

"Рада поддержала (законопроект) №12374-Д о реформе АРМА. "За" основу - 233", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект предусматривает:

  • Независимый отбор руководителя АРМА (с преимущественным правом международников).
    • Значительное улучшение процесса управления.
      • Улучшение работы самого института.

        Также, по его словам, это выполнение Ukraine Facility с дедлайном до конца 31 марта.

        Комментируя законодательную инициативу, глава антикоррупционного комитета ВР, нардеп Анастасия Радина отметила в Facebook, что "80% арестованных активов, переданных в АРМА по решениям суда, не приносят доход государству. Более того, эти активы даже не переданы управляющим и иногда продолжают "кормить" владельцев-фигурантов уголовных производств или коррупционеров. Несмотря на рост доходов от управления арестованными активами, в АРМА не обеспечено эффективное управление даже половиной их "портфеля".

        И перечислила ряд предложенных решений:

        • обязанность и АРМА, и прокуроров оформлять передачу активов на баланс АРМА в четко определенный срок;
          • законодательно установить предельный срок, в который должен быть объявлен отбор управляющего;
            • привлечение к управлению активами профессиональных управляющих, а не бизнес-конкурентов. Такими управляющими могут стать арбитражные управляющие и исполнители. Важно, чтобы они проходили соответствующую сертификацию и могли быть привлечены как к гражданской, так и к дисциплинарной ответственности за халатность при управлении активами или искусственную минимизацию доходов в пользу владельца или конкурентов. Такая ответственность должна предусматривать и дисквалификацию с профессии.

              "Пора урегулировать управление арестованными активами так, чтобы государство получило доход, а владелец не понес убытков от обесценения актива. Вместе с коллегами из антикоррупционного комитета мы предложили описанные выше решения в законопроекте 12374-Д", - указала Радина.

              Напомним

              Эксперты и нардепы отмечали, что изменения в процедуре избрания и увольнения руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов назрели давно и правильные. Учитывая недавнее негативное заключение Счетной палаты, эти изменения могут стать основой для назначения нового главы в АРМА.

              Добавим

              Недавно действующая глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила "отлично" по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои "выдающиеся достижения".

              Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность ее руководства. В частности, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

              Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

              Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по вовлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна главе агентства Елене Думе, поскольку отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

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