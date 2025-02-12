Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

Детали

"Рада поддержала (законопроект) №12374-Д о реформе АРМА. "За" основу - 233", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект предусматривает:

Независимый отбор руководителя АРМА (с преимущественным правом международников).

Значительное улучшение процесса управления.

Улучшение работы самого института.

Также, по его словам, это выполнение Ukraine Facility с дедлайном до конца 31 марта.

Комментируя законодательную инициативу, глава антикоррупционного комитета ВР, нардеп Анастасия Радина отметила в Facebook, что "80% арестованных активов, переданных в АРМА по решениям суда, не приносят доход государству. Более того, эти активы даже не переданы управляющим и иногда продолжают "кормить" владельцев-фигурантов уголовных производств или коррупционеров. Несмотря на рост доходов от управления арестованными активами, в АРМА не обеспечено эффективное управление даже половиной их "портфеля".

И перечислила ряд предложенных решений:

обязанность и АРМА, и прокуроров оформлять передачу активов на баланс АРМА в четко определенный срок;

законодательно установить предельный срок, в который должен быть объявлен отбор управляющего;

привлечение к управлению активами профессиональных управляющих, а не бизнес-конкурентов. Такими управляющими могут стать арбитражные управляющие и исполнители. Важно, чтобы они проходили соответствующую сертификацию и могли быть привлечены как к гражданской, так и к дисциплинарной ответственности за халатность при управлении активами или искусственную минимизацию доходов в пользу владельца или конкурентов. Такая ответственность должна предусматривать и дисквалификацию с профессии.

"Пора урегулировать управление арестованными активами так, чтобы государство получило доход, а владелец не понес убытков от обесценения актива. Вместе с коллегами из антикоррупционного комитета мы предложили описанные выше решения в законопроекте 12374-Д", - указала Радина.

Напомним

Эксперты и нардепы отмечали, что изменения в процедуре избрания и увольнения руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов назрели давно и правильные. Учитывая недавнее негативное заключение Счетной палаты, эти изменения могут стать основой для назначения нового главы в АРМА.

Добавим

Недавно действующая глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила "отлично" по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои "выдающиеся достижения".

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность ее руководства. В частности, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по вовлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна главе агентства Елене Думе, поскольку отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.