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Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

Київ • УНН

 • 11274 перегляди

Олена Дума чинить опір реформі АРМА, що має покращити прозорість. Радіна звинувачує її в поширенні неправдивої інформації та небажанні втрачати контроль над активами.

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума публічно і відверто чинить супротив реформі системі управління арештованого майна, яку пропонують депутати і яка мала б покращити прозорість і ефективність роботи установи. Натомість у відомстві просувають альтернативний законопроєкт, що не передбачає реальної зміни системи, пише УНН.

Деталі

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом" - запрацював реєстр, ідуть конкурси, розірвані невигідні договори, і навіть до бюджету надійшли мільярди.

Починаючи з другої половини 2023 року, АРМА здійснило справжній прорив: запроваджено Реєстр арештованих активів, реалізацію майна та пошук управителів через Prozorro, розірвано невигідні договори управління. Завдяки цим реформам до бюджету вже надійшли мільярди гривень. Ці успіхи мають бути закріплені на рівні закону і АРМА це підтримує

- заявила Олена Дума.

Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про те, що законопроект №12374-д про реформу АРМА не відповідає вимогам ЄС. 

"Єдина реальна причина такої поведінки - бажання зберегти існуючу неефективну систему", - наголосила нардеп.

Вона нагадала, чому система управління арештованими активами неефективна:

  • штучне збільшення показників доходів. АРМА включає до звітності кошти, які лише арештовані у фігурантів справ і лежать на рахунках;
    • лише 7 нових договорів за 1,5 року. Саме стільки контрактів уклала команда Думи;
      • немає точної інформації про кількість арештованих активів. Агентство відмовилося надати Радіній повну відповідь на депутатський запит, а сам Реєстр арештованих активів досі не наповнений змістовними даними;
        • пошук управителя триває в середньому півтора року замість кількох місяців;
          • 87% доходу державі в 2024 році дали лише три договори з державними компаніями, причому їх було обрано не через конкурси АРМА;
            • конкурси під інсайдерів. Оголошення не містять ключової інформації про активи, що відлякує реальний бізнес.

              Анастасія Радіна зазначила, що законопроект №12374-д пропонує новий підхід до управління арештованими активами, який, зокрема, передбачає чіткі строки пошуку управителя та привабливі умови для потенційних управителів. 

              Голова АРМА закликає голосувати за законопроект №12374, який практично не містив змін щодо системи управління арештованими активами, і який давно відхилений парламентом, оскільки парламент підтримав №12374-д у першому читанні. Природу зацікавленості пані Думи та керівництва АРМА у збереженні чинної неспроможної системи управління арештованими активами, яка вигідна фігурантам кримінальних справ, мають дослідити правоохоронці. Ми ж реформуватимемо систему управління активами в інтересах українського суспільства, а не керівництва АРМА з сумнівними мотивами

              - наголосила голова антикорупційного комітету.

              Чому ж насправді Олена Дума так відчайдушно бореться проти реформи АРМА - питання відкрите. Але, ймовірно, відповідь криється у небажанні втрачати контроль. Законопроєкт №12374-д обмежує можливості для маніпуляцій, змушує агентство діяти в чітких межах і прозоро звітувати. А це вже пряма загроза для керівництва, яке роками звикло працювати без публічного нагляду.

              Додамо

              Анастасія Радіна раніше зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

              У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

              Лілія Подоляк

              Лілія Подоляк

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