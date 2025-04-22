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Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

Киев • УНН

 • 4836 просмотра

Елена Дума сопротивляется реформе АРМА, которая должна улучшить прозрачность. Радина обвиняет ее в распространении ложной информации и нежелании терять контроль над активами.

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума публично и откровенно сопротивляется реформе системе управления арестованного имущества, которую предлагают депутаты и которая должна улучшить прозрачность и эффективность работы учреждения. Зато в ведомстве продвигают альтернативный законопроект, который не предусматривает реального изменения системы, пишет УНН.

Детали

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом" - заработал реестр, идут конкурсы, разорваны невыгодные договоры, и даже в бюджет поступили миллиарды.

Начиная со второй половины 2023 года, АРМА осуществило настоящий прорыв: введен Реестр арестованных активов, реализацию имущества и поиск управляющих через Prozorro, разорваны невыгодные договоры управления. Благодаря этим реформам в бюджет уже поступили миллиарды гривен. Эти успехи должны быть закреплены на уровне закона и АРМА это поддерживает

- заявила Елена Дума.

В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о том, что законопроект №12374-д о реформе АРМА не соответствует требованиям ЕС. 

"Единственная реальная причина такого поведения - желание сохранить существующую неэффективную систему", - подчеркнула нардеп.

Она напомнила, почему система управления арестованными активами неэффективна:

  • искусственное увеличение показателей доходов. АРМА включает в отчетность средства, которые только арестованы у фигурантов дел и лежат на счетах;
    • только 7 новых договоров за 1,5 года. Именно столько контрактов заключила команда Думы;
      • нет точной информации о количестве арестованных активов. Агентство отказалось предоставить Радиной полный ответ на депутатский запрос, а сам Реестр арестованных активов до сих пор не наполнен содержательными данными;
        • поиск управляющего длится в среднем полтора года вместо нескольких месяцев;
          • 87% дохода государству в 2024 году дали только три договора с государственными компаниями, причем они были выбраны не через конкурсы АРМА;
            • конкурсы под инсайдеров. Объявления не содержат ключевой информации об активах, что отпугивает реальный бизнес.

              Анастасия Радина отметила, что законопроект №12374-д предлагает новый подход к управлению арестованными активами, который, в частности, предусматривает четкие сроки поиска управляющего и привлекательные условия для потенциальных управляющих. 

              Глава АРМА призывает голосовать за законопроект №12374, который практически не содержал изменений в системе управления арестованными активами, и который давно отклонен парламентом, поскольку парламент поддержал №12374-д в первом чтении. Природу заинтересованности госпожи Думы и руководства АРМА в сохранении действующей несостоятельной системы управления арестованными активами, которая выгодна фигурантам уголовных дел, должны исследовать правоохранители. Мы же будем реформировать систему управления активами в интересах украинского общества, а не руководства АРМА с сомнительными мотивами

              - подчеркнула глава антикоррупционного комитета.

              Почему же на самом деле Елена Дума так отчаянно борется против реформы АРМА - вопрос открытый. Но, вероятно, ответ кроется в нежелании терять контроль. Законопроект №12374-д ограничивает возможности для манипуляций, заставляет агентство действовать в четких рамках и прозрачно отчитываться. А это уже прямая угроза для руководства, которое годами привыкло работать без публичного надзора.

              Добавим

              Анастасия Радина ранее отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно осложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

              В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

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