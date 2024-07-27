Стали известны детали скандального задержания экс-работника Бюро экономической безопасности во время передачи взятки в $700 тыс. от финансовой компании за влияние на детективов БЭБ. Переговоры с бизнесом вел директор департамента безопасности Агентства оборонных закупок Александр Богатиков, отправивший посредника на получение взятки. Об этом сообщил источник в Офисе Генерального прокурора, передает "Закон и Бизнес".

Напомним, вчера правоохранители задержали бывшего аналитика БЭБ, а ныне работник департамента безопасности Агентства оборонных закупок на получении $100 тыс. – это был первый транш за решение вопроса, чтобы не привлекать к уголовной ответственности представителей крупной сети пунктов обмена валют. Впоследствии ему должны были передать еще $600 тыс.

Как известно, месяц назад заместителем руководителя Агентства оборонных закупок был назначен Артем Сытник. И, как утверждают источники "Закон и Бизнес", он способствовал назначению А.Багатикова на новую должность.

Напомним, что Артем Сытник ранее решением суда был признан коррупционером и внесен в соответствующий реестр по ч.1 ст.1725 КоАП "Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков".

Кроме того, как выяснили СМИ, после оккупации Крыма семья Сытника продала там земельный участок (Б-65 в садовом обществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя). Фактически А.Сытник признал Крым российским, поскольку соглашение заключено на российском нотариальном бланке по российским законам и уплатил налоги в бюджет страны-агрессора. То есть может быть обвинен в коллаборационной деятельности.

Также, как сообщает "Закон и Бизнес", Артем Сытник способствовал уклонению от прохождения военной службы Виталию Шабунину – руководителю Центра противодействия коррупции. Ведь на основании, в частности, обращений Сытника Шабунин якобы находился в командировке в НАПК. Причем впоследствии в агентстве открестились от таких писем. Как следствие, Государственное бюро расследования возбудило против В. Шабунина уголовное производство по факту подделки документов от НАПК.

"Примечательно, что после назначения А.Сытника в Агентство Шабунин начал положительно высказываться о деятельности этого учреждения. Последний также значится в Реестре коррупционеров", - добавляет "Закон и Бизнес".