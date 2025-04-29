Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

Изъятие земель у научных предприятий создает реальные риски для аграрного бизнеса в Украине, ведь сельхозпроизводители уже теряют доступ к качественному отечественному посевному материалу. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель ОС "Укрсадвинпром" Владимир Печко. Кроме того, в зону риска попадают отечественные сорта плодовых деревьев и ягодных культур, которые сегодня растут во дворах и садах по всей Украине.

Детали

Имея свое хозяйство, я всегда покупал зерно для посева у одного из научных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины в Харьковской области. Это предприятие имело около тысячи га земли и занималось семеноводством, а именно – выращиванием посевного зерна. Сегодня закупать у него посевные материалы невозможно, ведь оно остановило работу, потому что потеряло земельные ресурсы. Его землю изъяли и передали в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей сдачи в аренду - рассказал Печко.

Эксперт подчеркнул, что из-за ликвидации работы отечественных предприятий, которые специализировались на семеноводстве, украинские фермеры вынуждены переходить на использование иностранного посевного материала. Он отметил, что новые сорта могут оказаться менее адаптированными к условиям украинских регионов, что создает значительные риски для стабильности аграрного производства и финансовой устойчивости предприятий. Печко подчеркнул, что такая ситуация может иметь долгосрочные негативные последствия для продовольственной безопасности Украины.

Когда ты много лет работаешь с проверенным партнером − это одно дело. А когда вынужден искать и менять контрагентов, у кого покупать, − это уже риски. Представьте себе: вы закладываете, например, тысячу гектаров и берете семена у ненадежного партнера. А если семена окажутся некачественными? Это может привести к банкротству предприятия - объяснил Печко.

Предприятия НААН обеспечивают работой тысячи людей в регионах: будут ли они работать в случае отчуждения сельскохозяйственных земель

Председатель ОС "Укрсадвинпром" подчеркнул, что речь идет не только о зерновых культурах. Среди других конкретных примеров, которые нуждаются в охране и сохранении − научные коллекции сортов, которые хранятся в Институте садоводства Национальной академии аграрных наук Украины, в частности перевезенная из Мелитополя коллекция черешни, выведенная на тамошней местной станции, которая сейчас находится под оккупацией. Он отметил, что также эти коллекции имеют историческую ценность, ведь много европейских сортов было привезено в Украину еще 150 лет назад и сегодня работа селекционеров по сохранению достояний и новых разработок не должна прерваться.

Например, имеем выведенные сорта "Дмиана" и "Скифское золото". Вам не передать, какие это уникальные яблоки: длительного хранения и имеют медовый аромат, такой фруктовый, сладкий аромат. И по вкусу, и по аромату вообще не похоже ни на какое другое яблоко. Работа наших селекционеров. А его, например, можно вывезти и реализовывать, и заработать на нем миллионы долларов для Украины. А можно просто сегодня взять, раскорчевать, потерять и поставить крест на этих достояниях - заметил он.

Печко подчеркнул, что украинские дети вырастают не на иностранных сортах, а на отечественных, таких как "Симиренко" и "Айдаред", которые сегодня растут во дворах и садах по всей Украине. По его словам, оценить в полной мере значение этих сортов для продовольственной стабильности практически невозможно.

Он также добавил, что подобные проблемы с сохранением и размножением генетического материала сортов и клонов винограда имеет и Национальный научный центр "Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" НААН Украины. Имеющийся задел для генетико-селекционных исследований в научном центре представлен ампелографической коллекцией (коллекция видов и сортов винограда), высокоадаптивными сортами собственной селекции, часть из которых является ценным генетическим материалом для использования в следующих селекционных программах не только в Украине, но и в других мировых виноградарских странах, банком клонов сортов винограда, образцы которых в свое время были получены во всех виноградарских регионах Украины и презентуют генетическое разнообразие 52-х сортов винограда.

Важность этого материала заключается в сочетании высокого качества и одновременно устойчивости, поскольку мировая наука считает, что в долгосрочной перспективе адаптация виноградарства к климатическим изменениям может быть достигнута лишь путем орошения или использования сортов-аналогов классических технических сортов винограда, способных поддерживать в этих условиях региональную типичность винопродукции - объяснил Печко.

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

По мнению эксперта, вопрос распоряжения землями научных учреждений должен быть вынесен на высший государственный уровень с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон, учитывая мнение ученых и основываясь на комплексной оценке. Владимир Печко предостерег, что в условиях войны любые поспешные и несистемные действия могут привести к серьезным стратегическим потерям, поэтому особое внимание следует уделять сохранению научного потенциала, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. Он призвал государственных руководителей принимать решения, руководствуясь долгосрочными государственными интересами, а не потенциальными краткосрочными экономическими выгодами, которые не гарантированно реализуются.

Напомним

Фонд госимущества пытается изъять 135 тыс. га земель у НААН, что может привести к катастрофическим последствиям для аграрной науки. Ученые, в свою очередь, предостерегают, что такие действия сделают невозможным полноценное финансирование исследований, развитие аграрной науки в Украине и уплату миллионов гривен налогов, что в результате негативно скажется на наполнении государственного бюджета.

В результате заслушивания позиций сторон комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие НААН, в пользу Фонда государственного имущества. Депутаты также убеждены, что обезземеливание Академии будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, в частности, сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.