Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Национальная академия аграрных наук Украины (НААН) оказалась в противостоянии с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ), который инициировал передачу более 135 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании научных учреждений и предприятий Академии, государственному предприятию "Резерв" − для дальнейшей сдачи их в аренду. Формальной причиной названо "неэффективное использование", однако фактически под угрозой оказывается уникальная научная инфраструктура, которая десятилетиями формировала инновационный потенциал украинского аграрного сектора. Отдельные исследования имеют цикл до 10–15 лет, а их результаты критически важны для сохранения национального суверенитета в сфере агропроизводства, пишет УНН.

Аграрная наука под прицелом: что стоит за решением изъять землю

ФГИУ обнародовал официальное заявление, в котором апеллирует к тому, что земли не изымаются из государственной собственности, но будут приносить большие поступления в государственный бюджет. Фонд прямо указывает, что за 2024 год 276 тыс. га, которыми пользуется НААН, принесли 3,4 млрд грн выручки − что, по их логике, "в разы меньше", чем частный сектор. На самом деле за формулировкой "неэффективность" скрывается глубокое непонимание специфики научной аграрной деятельности.

В НААН объясняют, что земли, которые сейчас под угрозой изъятия являются основой работы 42 научных учреждений и 63 государственных предприятий НААН, среди которых − опытные хозяйства, научные институты, национальные научные центры. Речь идет о полигонах для селекционной работы и создания новых сортов сельскохозяйственных культур, территориях для выращивания элитных семян, апробации новейших агротехнологий, сохранения и развития базы генетических ресурсов растений и животных.

Выращено в Украине: не коммерция, а стратегическая инфраструктура

Для примера, именно Национальная академия аграрных наук Украины является одним из ключевых составителей Государственного реестра сортов растений, пригодных для распространения в Украине. За последние десятилетия ученые НААН достигли впечатляющих результатов в селекционной работе:

более 120 сортов пшеницы − адаптированных к украинским почвенно-климатическим условиям;

более 120 гибридов кукурузы − разных групп спелости и направлений использования;

более 100 сортов картофеля − включая высокоурожайные и устойчивые к болезням;

около 500 сортов и гибридов овощных и бахчевых культур;

около 200 сортов плодовых и ягодных культур;

более 150 сортов и гибридов других основных сельскохозяйственных культур, в частности: сахарной свеклы, ячменя, овса, риса, гречихи, сои, проса, люцерны и клевера.

Фактически, сфера деятельности НААН охватывает весь цикл научного обеспечения агропромышленного комплекса Украины − от фундаментальных исследований в селекции и генетике до внедрения инновационных технологий в производство. Достижения ученых Академии не только обеспечивают аграриев качественным отечественным посевным материалом, но и формируют основу аграрной самодостаточности Украины, существенно уменьшая зависимость от импортных сортов, гибридов и технологий.

Простыми словами, функционирование системы НААН является реальным инструментом благодаря которому украинские фермеры имеют свои, качественные семена и современные технологии, которые хорошо подходят к нашей почве и климату. Это означает, что они могут выращивать больше, тратя меньше − без необходимости покупать дорогие импортные семена или дополнительную химию. То есть наш агросектор держит планку и конкурирует на мировом рынке.

Среди таких достижений − сорта озимой пшеницы "Украинка 0246" и "Мироновская 808". Их уже высевают на более 1,5 миллиона га по всей стране. Эти сорта устойчивы к болезням, адаптированы к реальным условиям и дают стабильный урожай даже тогда, когда год не слишком удачный. Качественное зерно made in Ukraine − это не мечта, это уже наша реальность.

Кроме работы с зерновыми, овощными и кормовыми культурами, НААН также является владельцем уникальных национальных коллекций плодово-ягодных деревьев и лекарственных растений. На базе академических учреждений не только сохраняются эти коллекции, но и активно размножаются высококачественные саженцы, пригодные для промышленного выращивания и обновления садов.

Коллекции, не имеющие дубликатов: уникальное наследие под угрозой

Особую ценность имеют образцы, вывезенные и сохраненные после оккупации россией Крымского полуострова. Они были спасены из научных садов и коллекций, существовавших на территории полуострова, и интегрированы в систему разведения и выращивания НААН на подконтрольной территории.

Одна из таких коллекций, насчитывающая около 20 сортов деревьев, в частности плодовых и лекарственных культур, размещена на земельных участках Института садоводства НААН. Именно эти участки также попали в перечень тех, что могут быть изъяты в пользу государственного предприятия "Резерв". На этой территории для коллекции годами создавались необходимые условия: специальные схемы посадки, системы орошения и полива, защита от града, контроль температурного режима и почвенной влажности. Эти факторы критически важны для поддержания жизнеспособности растений и сохранения их генетических свойств.

Физический перенос коллекции на другую локацию практически невозможен. Даже если такая попытка будет реализована, сложно представить ее стоимость − и финансовую, и научную. Ведь в этом случае нужно сохранить не только сами растения, но и их корневую систему, микрофлору почвы, условия проращивания и вегетации. Все это − тонкие, многолетне отработанные механизмы, которые нельзя просто "перевезти".

Выбор на самом деле прост: либо сохранить уникальное национальное наследие, которое можно развивать и передавать следующим поколениям, либо уничтожить его ради краткосрочной и совсем не гарантированной прибыли, которая не идет ни в какое сравнение с ценностью сохраненного.

Кроме того, НААН сохраняет такие элементы украинского аграрного сектора, как географический бренд "Мелитопольская черешня", которая хорошо известна не только в Украине, но и за ее пределами. Оккупанты уже присваивают бренд себе, поэтому сохранение и развитие подобных сортов − это часть культурного и экономического наследия Украины, которая имеет значение не меньше, чем промышленные мощности или экспортный потенциал.

Забрать землю = уничтожить систему опытного животноводства

Другое направление работы специалистов НААН – развитие животноводства. Ученые академии работают над созданием новых пород крупного рогатого скота, свиней, овец, кроликов, птицы и рыбы. Особое внимание уделяют изучению потребностей для мощностей фермерств замкнутого цикла – когда все, от рождения животного до производства мяса или молока, происходит в пределах одного хозяйства. Такие фермы могут выращивать десятки тысяч голов и не зависят от импортных поставок.

Если у этих предприятий забрать землю, под угрозой окажется все племенное животноводство. Сегодня на базе предприятий НААН содержится более 18 тыс. голов крупного рогатого скота, почти 10 тыс. свиней, около 2 тыс. овец и более тысячи голов птицы. Все это требует кормов, которые выращивают на собственных полях, и пространства для обеспечения надлежащих условий содержания.

Это не коммерческое фермерство, а научная база, которая позволяет Украине развивать собственную селекцию, сохранять породы, быть независимой в производстве продуктов животноводства и поддерживать продовольственную безопасность. Если же животноводство придется одномоментно свернуть, это может повлечь не только потерю годами созданного ресурса, но и экологические проблемы.

А что в ЕС?

В то время как Национальная академия аграрных наук Украины находится в состоянии неопределенности и фактически террора из-за угрозы массового изъятия земель, ведущие европейские страны, наоборот, активно инвестируют в развитие именно той деятельности, которую НААН обеспечивает в Украине. Речь опять же об аграрной науке, селекции, биоэкономике, развитии сельских территорий, поддержке животноводства и обеспечении продовольственной безопасности.

Например программа исследований и инноваций ЕС "Horizon Europe" на 2021–2027 годы предусматривает выделение 10 млрд евро на проекты, связанные с питанием, сельским хозяйством, развитием сельских территорий и биоэкономикой.

На уровне национальных примеров − в 2023 году правительство Германии потратило 658,23 млн евро на исследования и разработки в аграрном секторе, что является самым высоким показателем среди европейских стран. Расходы Испании и Италии на аграрные исследования составили €335,69 млн и 317,29 млн евро соответственно, что свидетельствует о значительном внимании к развитию аграрной науки.

И пока Европа поддерживает и развивает аграрную науку, Украина рискует потерять ее из-за решений, которые не учитывают ни научной, ни продовольственной логики. Изъятие земель у НААН – это не просто административный шаг, это символический отказ от собственной аграрной модели в пользу внешней зависимости.

Вместо выводов: земля – это больше чем ресурс

На фоне европейских примеров понятно: инвестировать в аграрную науку – это норма для развитых стран. А уничтожать ее – это путь к технологической отсталости и продовольственной уязвимости.

Таким образом, изъятие земель у Национальной академии аграрных наук Украины, несет глубокие и опасные последствия. На протяжении многих лет украинцы привыкли воспринимать свою страну как аграрную – с плодородными землями, сильным сельским хозяйством и собственной научной базой в этой сфере, однако сейчас есть риск потерять контроль над собственным продовольственным сектором, возможностью развивать собственные сорта, технологии и породы. Вся цепь – от научных разработок до производства – может оказаться под внешним влиянием и зависимостью от импортной модели аграрного производства – это более высокая себестоимость, более низкое качество, потеря рабочих мест, усиление внешней зависимости.

Наука должна работать на страну, а не отходить в тень из-за отсутствия доступа к ресурсам. Во время войны, когда каждый гектар и каждая разработка имеют значение, уничтожение аграрной науки – не путь к эффективности, а прямой удар по национальной устойчивости. НААН действительно нуждается в развитии и обновлении, но не лишении земли. Потому что земля – это больше чем ресурс или территория, – это инструмент, на котором держится продовольственная безопасность, независимость и будущее государства.