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Предприятия НААН обеспечивают работой тысячи людей в регионах: будут ли они работать в случае отчуждения сельскохозяйственных земель

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Предприятия НААН являются опорой для многих сел, обеспечивая рабочие места и уплачивая налоги. Отчуждение земель может привести к потере этих предприятий и ухудшению ситуации в регионах.

Предприятия НААН обеспечивают работой тысячи людей в регионах: будут ли они работать в случае отчуждения сельскохозяйственных земель

Предприятия и учреждения Национальной академии аграрных наук Украины важны для развития регионов, особенно в селах, где часто являются едва ли не единственными стабильными работодателями. Об этом шла речь во время пресс-конференции по сохранению земель НААН, пишет УНН.

Детали

В НААН сообщают, что в состав Академии сейчас входят 82 научных учреждения, среди которых 32 института, 39 станций, биосферный заповедник "Аскания Нова" и 91 государственное предприятие. Несмотря на нехватку финансирования со стороны государства и сложную ситуацию из-за войны, эти учреждения продолжают работать, самостоятельно обеспечивают свои потребности и сохраняют рабочие места для людей. Это особенно важно для сел и маленьких городов, где предприятия НААН часто являются единственным местом, где люди могут работать, получать зарплату и иметь стабильную жизнь.

В системе НААН в общей сложности работает около 10 тысяч человек, из них более 5 тысяч − в научных учреждениях. А кто такой ученый сегодня? Это человек, получивший высшее образование и приходящий в научно-исследовательское учреждение, чтобы реализовать себя как специалист. Для этого нужно минимум 7 лет − при благоприятных условиях он получает степень кандидата наук, или, как теперь принято, доктора философии. Чтобы стать доктором наук, нужно не менее 10 лет упорного труда

- отметил директор Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН Александр Корнийчук.

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В свою очередь директор Носовской селекционно-исследовательской станции Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла НААН Наталья Буняк рассказала, что некоторые работники учреждения живут в селах, где проводятся исследования. Предприятия зарабатывают средства, платят налоги и, насколько позволяют возможности, обновляют оборудование. Благодаря этому в этом году удалось самостоятельно провести все весенние полевые работы собственной техникой.

Объем средств, которые самостоятельно заработало учреждение в специальный фонд в 2024 году, составил почти 42 млн грн. Это позволяет выплачивать среднемесячную заработную плату в размере 18 тыс. грн, а также осуществлять капитальные расходы в пределах 9 млн грн

- рассказала Буняк.

Подобная ситуация наблюдается в Государственном предприятии "Опытное хозяйство "Нива" Института разведения и генетики животных имени М.В. Зубца НААН Украины", которое сейчас является единственным социально ориентированным, селосохраняющим хозяйствующим субъектом в селе Христиновка Уманского района Черкасской области. В хозяйстве работает 140 человек, а среднемесячная заработная плата за 2024 год составляла 23  тыс. грн на одного работника. Такой уровень оплаты труда даже превышает среднюю заработную плату в самом городе Черкассы, которая, по данным сайтов по поиску работы, составляет около 21 тыс. грн.

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Как свидетельствует ситуация на примере предприятий системы НААН, такие учреждения являются не только научными центрами, но и важными социально-экономическими опорами для местных общин, особенно в сельской местности. Они обеспечивают стабильную занятость, конкурентную оплату труда, платят налоги и поддерживают инфраструктуру на местах.

В случае полного или частичного отчуждения сельскохозяйственных земель, эти предприятия могут потерять возможность продолжать полноценную деятельность, что повлечет за собой сокращение рабочих мест, снижение поступлений в местные бюджеты и ухудшение социально-экономической ситуации в регионах. Таким образом, сохранение целостности научно-производственной базы НААН является вопросом не только аграрной науки, но и национальной безопасности, стабильности и благосостояния общин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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