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Аграрный комитет Рады считает необоснованными претензии ФГИУ на земли НААН и сомневается в эффективности Госзембанка – решение

Киев • УНН

 • 6186 просмотра

Комитет ВР считает необоснованными претензии ФГИУ на земли НААН. Также есть сомнения относительно эффективности работы Госзембанка, который сдал в аренду только 22% полученной земли.

Аграрный комитет Рады считает необоснованными претензии ФГИУ на земли НААН и сомневается в эффективности Госзембанка – решение

Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании заслушал представителей Фонда государственного имущества относительно их планов отобрать землю у Национальной академии аграрных наук (НААН) и дальнейшей ее сдачи в аренду. В итоге депутаты указали, что посягательства ФГИУ на эти земли необоснованны и отправили проект постановления о передаче участков на доработку, пишет УНН.

Детали

Во время заседания, кроме информации от ФГИУ члены комитета заслушали позицию представителей НААН, которые объяснили депутатам и присутствующим представителям Фонда, что изъятие земель научных центров, научно-исследовательских институтов и предприятий НААН нанесет сокрушительный удар по деятельности ведущих научных аграрных институтов, работающих в разных почвенно-климатических зонах Украины.

"По итогам обсуждения Комитет решил обратиться к Кабинету Министров Украины относительно необходимости определения оптимального объема земель, необходимых для эффективной работы научных учреждений НААН и выполнения ими государственных программ. В связи с этим, Фонду государственного имущества Украины необходимо отозвать и доработать проект распоряжения, с учетом обоснованных потребностей в землепользовании для учреждений НААН", - сообщила пресс-служба Аппарата ВР.

Кроме того, в парламентском комитете сомневаются в эффективности работы Государственного земельного банка, которому ранее ФГИУ уже передал первый пул государственных земельных участков для сдачи в аренду. Поэтому депутаты требуют, чтобы Фонд вместе с Госзембанком отчитался, была ли оправдана такая схема сдачи в аренду госземли.

"Также предоставить Комитету информацию об эффективности деятельности Земельного банка по сравнению с деятельностью на этих землях научных учреждений", - говорится в решении аграрного комитета Рады.

Парламентарии убеждены, что для аграрной отрасли важно эффективное использование сельскохозяйственных земель и предотвращение рисков для полноценного функционирования и развития аграрной науки в Украине.

Добавим

За почти год работы Государственный земельный банк сдал в аренду всего 22% земли или чуть более 20 тыс. га из почти 91 тыс. га. То есть более 70 тыс. га или каждые четыре из пяти гектаров, зависли в Госзембанке и не работают.

Планировалось, что государственный бюджет получит дополнительно 1 миллиард гривен от аренды государственных угодий, зато поступило всего 615,7 миллиона гривен.

Напомним

ФГИУ обнародовал  официальное заявление, в котором апеллирует к тому, что земли, которые должны перейти из распоряжения НААН не изымаются из государственной собственности, но будут приносить большие поступления в государственный бюджет. В то же время за формулировкой "неэффективность" скрывается глубокое непонимание специфики научной аграрной деятельности.

В НААН объясняют, что земли, которые сейчас под угрозой изъятия, являются основой работы 42 научных учреждений и 63 государственных предприятий НААН, среди которых - опытные хозяйства, научные институты, национальные научные центры. Речь идет о полигонах для селекционной работы и создания новых сортов сельскохозяйственных культур, территории для выращивания элитных семян, апробации новейших агротехнологий, сохранения и развития базы генетических ресурсов растений и животных.

Фактически, сфера деятельности НААН охватывает весь цикл научного обеспечения агропромышленного комплекса Украины - от фундаментальных исследований в селекции и генетике до внедрения инновационных технологий в производство. Достижения ученых Академии не только обеспечивают аграриев качественным отечественным посевным материалом, но и формируют основу аграрной самодостаточности Украины, существенно уменьшая зависимость от импортных сортов, гибридов и технологий.

Особую ценность имеют образцы, вывезенные и сохраненные после оккупации россией Крымского полуострова. Они были спасены из научных садов и коллекций, существовавших на территории полуострова, и интегрированы в систему разведения и выращивания НААН на подконтрольной территории.

Одна из таких коллекций, насчитывающая около 20 сортов деревьев, в частности плодовых и лекарственных культур, размещена на земельных участках Института садоводства НААН, которые планирует отобрать у Академии Фонд госимущества.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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