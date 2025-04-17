Аграрний комітет Ради вважає необґрунтованими претензії ФДМУ на землі НААН і сумнівається в ефективності Держзембанку – рішення

Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні заслухав представників Фонду державного майна щодо їхніх планів відібрати землю у Національної академії аграрних наук (НААН) та подальшої її здачі в оренду. У підсумку депутати вказали, що зазіхання ФДМУ на ці землі необґрунтовані й відправили проєкт постанови про передачу ділянок на доопрацювання, пише УНН.

Деталі

Під час засідання, окрім інформації від ФДМУ члени комітету заслухали позицію представників НААН, які пояснили депутатам і присутнім представникам Фонду, що вилучення земель наукових центрів, науково-дослідних інститутів та підприємств НААН завдасть нищівного удару по діяльності провідних наукових аграрних інститутів, що працюють в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

"За підсумками обговорення Комітет вирішив звернутись до Кабінету Міністрів України щодо необхідності визначення оптимального обсягу земель, необхідних для ефективної роботи наукових установ НААН та виконання ними державних програм. У зв’язку з цим, Фонду державного майна України необхідно відкликати та доопрацювати проект розпорядження, з урахуванням обґрунтованих потреб у землекористуванні для установ НААН", - повідомила пресслужба Апарату ВР.

Окрім того, у парламентському комітеті сумніваються в ефективності роботи Державного земельного банку, якому раніше ФДМУ вже передав перший пул державних земельних ділянок для здачі в оренду. Тож депутати вимагають, щоб Фонд разом з Держзембанком відзвітував чи була виправдана така схема здачі в оренду держземлі.

"Також надати Комітету інформацію щодо ефективності діяльності Земельного банку у порівнянні з діяльністю на цих землях наукових установ", - йдеться у рішенні аграрного комітету Ради.

Парламентарі переконані, що для аграрної галузі важливо ефективне використання сільськогосподарських земель і запобігання ризикам для повноцінного функціонування та розвитку аграрної науки в Україні.

Додамо

За майже рік роботи Державний земельний банк здав в оренду всього 22% землі або трохи більш як 20 тис. га з майже 91 тис. га. Тобто понад 70 тис. га або кожні чотири з пʼяти гектарів, зависли у Держзембанку і не працюють.

Планувалося, що державний бюджет отримає додатково 1 мільярд гривень від оренди державних угідь, натомість надійшло всього 615,7 мільйона гривень.

Нагадаємо

ФМДУ оприлюднив офіційну заяву, в якій апелює до того, що землі, які мають бути перейти із розпорядження НААН не вилучаються з державної власності, але приноситимуть більші надходження до державного бюджету. Водночас за формулюванням "неефективність" ховається глибоке нерозуміння специфіки наукової аграрної діяльності.

У НААН пояснюють, що землі, які зараз під загрозою вилучення є основою роботи 42 наукових установ та 63 державних підприємств НААН, серед яких − дослідні господарства, наукові інститути, національні наукові центри. Йдеться про полігони для селекційної роботи і створення нових сортів сільськогосподарських культур, території для вирощування елітного насіння, апробації новітніх агротехнологій, збереження й розвитку бази генетичних ресурсів рослин і тварин.

Фактично, сфера діяльності НААН охоплює весь цикл наукового забезпечення агропромислового комплексу України − від фундаментальних досліджень у селекції та генетиці до впровадження інноваційних технологій у виробництво. Досягнення науковців Академії не лише забезпечують аграріїв якісним вітчизняним посівним матеріалом, а й формують основу аграрної самодостатності України, істотно зменшуючи залежність від імпортних сортів, гібридів і технологій.

Особливу цінність мають зразки, вивезені та збережені після окупації росією Кримського півострова. Вони були врятовані з наукових садів і колекцій, що існували на території півострова, та інтегровані у систему розведення та вирощування НААН на підконтрольній території.

Одна з таких колекцій, що налічує близько 20 сортів дерев, зокрема плодових і лікарських культур, розміщена на земельних ділянках Інституту садівництва НААН, які планує відібрати в Академії Фонд держмайна.