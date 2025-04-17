Кожні 4 з 5 га переданих Держзембанку не здані в оренду, але ФДМУ звітує про перемогу

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га. Чиновники подають це як перемогу, але чи дійсно це так вирішив розібратися УНН.

Планувалося, що Держзембанк здасть в оренду аграріям 91 тис. га сільськогосподарських земель, що принесе до бюджету додатковий мільярд гривень. Однак, з серпня минулого року оператор спромігся оголосити аукціони лиш на меншу половину землі, яку отримав – 42,3 тис. га. З них в оренду вдалося здати й того менше – всього 20,5 тис га. Держбюджет заробив на цьому 615,7 млн грн замість обіцяного мільярду.

"Успішність реалізації першого пулу земель сільськогосподарського призначення демонструє ефективність роботи "Земельного банку"... Далі у пришвидшених темпах команда працює над запуском другого пулу земель, готуються всі необхідні документи для ухвалення Урядом", - прокоментував заступник голови ФДМУ Ігор Тимошенко.

Тобто виходить, що здача в оренду 22% земель від тих, що були передані Держзембанку – це перемога? А як же тоді бути із понад 70 тис. га (майже 80% переданих площ)? Виходить, що ця земля, замість того щоб працювати на економіку держави, лежить мертвим вантажем у новоствореного державного оператора. Якщо говорити мовою цифр, то кожні 4 з 5 гектарів просто не працюють.

Це якби ресторан звітував про одну продану страву за велику ціну, замість пояснити власнику, чому 80% меню не продається.

Якщо навіть порахувати, що середня вартість оренди одного гектара, як звітує ФДМУ — 30,1 тисяч гривень, то вартість бездіяльності можна оцінити у мільярди гривень недоотриманого доходу для бюджету від незданої в оренду землі.

Наразі склалася ситуація, коли громадяни, сплачуючи податки, фактично фінансують утримання землі, яка не працює на користь держави і яка б могла приносити прибуток.

Попри такі плачевні результати Фонд гарантування вкладів активно працює над отриманням у свої руки вже другого пулу держземель для їхньої здачі в оренду. Цього разу йдеться про вдвічі більшу кількість землі. Фонд планує зібрати з державних установ та підприємств понад 206 тис га.

Схема та сама, після того, як державні землі потраплять до ФДМУ, їх передадуть новоствореному держпідприємству "Резерв". ДП після цього реорганізують у ТОВ "Державний земельний банк - 2". Ймовірно нові землі осядуть мертвим вантажем і цього разу.

Тому виникає абсолютно логічне запитання: для чого все ж ФДМУ забирає державні землі? Таким чином нам хочуть продемонструвати вищий пілотаж з неефективного управління? Чи можливо ціль в іншому, по дорозі між ДПшками і ТОВками загубити пару сотень гектарів?