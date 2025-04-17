Каждые 4 из 5 га переданных Госзембанку не сданы в аренду, но ФГИУ отчитывается о победе

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Державний земельний банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у разных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк смог сдать в аренду только чуть больше 20 тыс. га. Чиновники подают это как победу, но действительно ли это так решил разобраться УНН.

Планировалось, что Госзембанк сдаст в аренду аграриям 91 тыс. га сельскохозяйственных земель, что принесет в бюджет дополнительный миллиард гривен. Однако, с августа прошлого года оператор смог объявить аукционы лишь на меньшую половину земли, которую получил – 42,3 тыс. га. Из них в аренду удалось сдать и того меньше – всего 20,5 тыс га. Госбюджет заработал на этом 615,7 млн грн вместо обещанного миллиарда.

"Успешность реализации первого пула земель сельскохозяйственного назначения демонстрирует эффективность работы "Земельного банка"... Далее в ускоренных темпах команда работает над запуском второго пула земель, готовятся все необходимые документы для принятия Правительством", - прокомментировал заместитель председателя ФГИУ Игорь Тимошенко.

То есть получается, что сдача в аренду 22% земель от тех, что были переданы Госзембанку – это победа? А как же тогда быть с более 70 тыс. га (почти 80% переданных площадей)? Получается, что эта земля, вместо того чтобы работать на экономику государства, лежит мертвым грузом у новосозданного государственного оператора. Если говорить языком цифр, то каждые 4 из 5 гектаров просто не работают.

Это как если бы ресторан отчитывался об одном проданном блюде за большую цену, вместо того чтобы объяснить владельцу, почему 80% меню не продается.

Если даже посчитать, что средняя стоимость аренды одного гектара, как отчитывается ФГИУ, — 30,1 тысячи гривен, то стоимость бездействия можно оценить в миллиарды гривен недополученного дохода для бюджета от несданной в аренду земли.

В настоящее время сложилась ситуация, когда граждане, уплачивая налоги, фактически финансируют содержание земли, которая не работает в пользу государства и которая могла бы приносить прибыль.

Несмотря на такие плачевные результаты, Фонд гарантирования вкладов активно работает над получением в свои руки уже второго пула госземель для их сдачи в аренду. В этот раз речь идет о вдвое большем количестве земли. Фонд планирует собрать с государственных учреждений и предприятий более 206 тыс га.

Схема та же, после того, как государственные земли попадут в ФГИУ, их передадут новосозданному госпредприятию "Резерв". ГП после этого реорганизуют в ООО "Державний земельний банк - 2". Вероятно, новые земли осядут мертвым грузом и в этот раз.

Поэтому возникает абсолютно логичный вопрос: для чего все же ФГИУ забирает государственные земли? Таким образом нам хотят продемонстрировать высший пилотаж по неэффективному управлению? Или, возможно, цель в другом, по дороге между ГПшками и ОООшками потерять пару сотен гектаров?