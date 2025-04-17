Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

Пока россия уничтожает украинское животноводство на временно оккупированных территориях, украинская аграрная наука, похоже, получила внутреннего врага – Фонд государственного имущества, который добивается изъятия более 135 тыс. га сельскохозяйственной земли у Национальной академии аграрных наук Украины. Это ставит под угрозу племенное животноводство, селекционные программы, кормовую базу для ферм и в целом продовольственную безопасность страны, пишет УНН.

Детали

НААН заявила о риске потери 135 тыс. га земель, обеспечивающих работу ее научных центров, ферм и опытных предприятий. На этих площадях разводят скот, выращивают элитные семена, выводят новые сорта растений и производят корма для животноводческих комплексов. Претензии на эти земли выдвигает Фонд государственного имущества Украины.

Для НААН изъятие этих территорий будет означать потерю более 18 тыс. голов крупного рогатого скота, 9,9 тыс. свиней, 1,9 тыс. овец и 1,2 тыс. домашней птицы. Значительная часть животноводческих хозяйств будет вынуждена прекратить деятельность, что составит серьезный удар по селекционному животноводству и племенному делу. А это, в свою очередь, будет означать разрушение всей системы воспроизводства высокопродуктивных животных с лучшими генетическими характеристиками в Украине. Именно это поголовье является основой для развития отечественного животноводства – от качества мяса и молока до устойчивости к болезням, производительности, питания и эффективного рациона.

Налаживание работы эффективного племенного хозяйства обычно занимает от 7 до 15 лет и наблюдение ведется не менее чем за 3-5 поколениями животных, в зависимости от вида. То есть уничтожить такое хозяйство можно за несколько месяцев – а восстановление может не удаться и через десятилетие. Особенно в условиях войны, потерь специалистов и ограниченного финансирования.

Яркий пример – ГП "Опытное хозяйство "Александровское" Института земледелия НААН в Винницкой области, которое содержит более 1500 голов племенного молодняка коров и свиней. Его ФГИУ стремится "освободить" от 100% пашни, сюда же попадут сенокосы и пастбища, то есть кормовая база для животноводства. Остаются хозяйственные постройки, леса, болота, овраги, ставки, карьеры, дороги. Таким образом, государственное предприятие будет вынуждено прекратить работу.

Аналогичная ситуация в ГП "Опытное хозяйство "Нива" Института разведения и генетики животных им. М. В. Зубца НААН в Черкасской области. Хозяйство содержит более 2000 голов племенного животноводства и является полностью самоокупаемым. В 2024 году предприятие реализовало продукции на 158,2 млн грн и уплатило 32 млн грн налогов.

Ликвидация таких хозяйств, а отчуждение земель фактически это означает, будет равняться потере уникального генофонда, десятилетий селекционной работы и ослабления продовольственной безопасности Украины. Еще драматичнее эта ситуация выглядит в контексте войны, ведь Украина и так теряет очень много в сфере животноводства из-за российской вооруженной агрессии.

Так, в первые месяцы полномасштабного вторжения агрокомбинат "Слобожанский" в Харьковской области из-за временной российской оккупации и отсутствия кормов потерял более 63 тыс. свиней, а на ферме "Агросвит" россияне обстрелами уничтожили 2 тыс. коров. Несмотря на эти потери, аграрии держатся и сейчас восстанавливают работу, а государство в лице Фонда госимущества Украины – вместо поддержки научной агросферы – совершает действия, которые кажутся внутренней "оккупацией".

Добавим, что в первом транше земель в ФГИУ, который составил 90,9 тыс. га до аукционов и заключенных соглашений, которые приносят государству прибыль, дошло лишь 20,5 га земли (лишь 22,5% от переданных). То есть, не использовав эффективно 77,5% уже полученных земель, Фонд посягает на новый, в разы больший, "кусок". И попутно ставя под угрозу возможность развития качественного животноводства в Украине. В НААН призывают Кабинет Министров остановить этот процесс и не допустить фактического уничтожения ключевых государственных предприятий в сфере аграрной науки.

Напомним

ФГИУ обнародовал официальное заявление, в котором апеллирует к тому, что земли, которые должны быть перейдут из распоряжения НААН не изымаются из государственной собственности, но будут приносить большие поступления в государственный бюджет. В то же время за формулировкой "неэффективность" скрывается глубокое непонимание специфики научной аграрной деятельности.

В НААН объясняют, что земли, которые сейчас под угрозой изъятия являются основой работы 42 научных учреждений и 63 государственных предприятий НААН, среди которых – опытные хозяйства, научные институты, национальные научные центры. Речь идет о полигонах для селекционной работы и создания новых сортов сельскохозяйственных культур, территории для выращивания элитных семян, апробации новейших агротехнологий, сохранении и развитии базы генетических ресурсов растений и животных.