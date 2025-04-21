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У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Київ • УНН

 • 6778 перегляди

Аграрний комітет Ради закликав Кабмін не вилучати державні землі НААН на користь Фонду держмайна. Нардепи переконані, що це загрожує втратою вітчизняної селекції, наукових шкіл, робочих місць та продовольчій безпеці.

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики вимагає від Кабінету міністрів України не вилучати державні земельні ділянки, що належать Національній академії аграрних наук (НААН), на користь Фонду державного майна. Депутати переконані, що обезземелення НААН матиме кілька серйозних негативних наслідків для подальшого розвитку держави, пише УНН.

Народними депутатами України було висловлено стурбованість, що обезземелення наукових установ і державних підприємств Національної академії аграрних наук України, які здійснюють ефективну господарську діяльність, як наслідок матиме скорочення  робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої  і економічної  безпеки України. Нехтування українськими науковими провідними школами, які формувалися впродовж багатьох десятиліть  може призвести до того, що на українських полях будуть вирощувати тільки зарубіжні сорти сільськогосподарських культур, застосовувати  імпортні кормові добавки та препарати ветеринарної медицини, на  фермах будуть  утримувати породи зарубіжної селекції, вітчизняне  агропромислове виробництво стане повністю  імпортозалежним 

- йдеться у рішенні комітету, яке є у розпорядженні УНН.

Зокрема, комітет вирішив рекомендувати Кабінету міністрів України не вилучати землю сільськогосподарського призначення із постійного користування державних підприємств, які перебувають у віданні НААН, які займаються племінною справою у тваринництві, та, відповідно, діяльність яких забезпечує створення умов для перспективного економічного розвитку галузі тваринництва як галузі народного господарства України.

Йдеться про підприємства, які забезпечують племінне вирощування поголів’я великої рогатої худоби для забезпечення галузі тваринництва племінними (генетичними) ресурсами українського походження; здійснення заходів щодо стабілізації і збільшення племінного поголів'я сільськогосподарських тварин; здійснення заходів щодо збереження локальних, аборигенних порід сільськогосподарських тварин та покращення генетики високопродуктивних порід, шляхом селекції для пристосування до природно-кліматичних умов України.

Окрім того Уряд повинен визначити оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрної наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження  галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

Водночас Фонд державного майна України повинен відкликати, переглянути і внести  зміни до проекту розпорядження КМУ щодо вилучення державних земельних ділянок, зокрема, НААН. У новому проєкті постанови повинен враховуватися оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Академії, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

На засіданні члени комітету також були проінформовані про те, що за підсумками 2024 року державними підприємствами і госпрозрахунковими установами, що перебувають у підпорядкуванні НААН реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) на суму майже 3,5 млрд грн, що на майже 600 млн грн більше за аналогічний період попереднього року. Валовий прибуток становив 627,4 млн грн при цьому було сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів на користь державами на загальну сумою 958,9 млн грн.

Нагадаємо

Відчуження 135 тис. га земель НААН на користь ФДМУ означатиме втрату понад 18 тис. голів великої рогатої худоби, 9,9 тис. свиней, 1,9 тис. овець і 1,2 тис. свійської птиці. Значна частина тваринницьких господарств буде змушена припинити діяльність, що становитиме серйозний удар по селекційному тваринництву та племінній справі. Це, своєю чергою, призведе до руйнування всієї системи відтворення високопродуктивних тварин з найкращими генетичними характеристиками в Україні. Саме це поголів’я є основою для розвитку вітчизняного тваринництва − від якості м’яса і молока до стійкості до хвороб, продуктивності, харчування та ефективного раціону.

Додамо

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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