В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие Национальной академии аграрных наук (НААН), в пользу Фонда государственного имущества. Депутаты убеждены, что обезземеливание НААН будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, пишет УНН.

Народными депутатами Украины была высказана обеспокоенность, что обезземеливание научных учреждений и государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, осуществляющих эффективную хозяйственную деятельность, как следствие будет иметь сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыва продовольственной и экономической безопасности Украины. Пренебрежение украинскими научными ведущими школами, которые формировались на протяжении многих десятилетий, может привести к тому, что на украинских полях будут выращивать только зарубежные сорта сельскохозяйственных культур, применять импортные кормовые добавки и препараты ветеринарной медицины, на фермах будут содержать породы зарубежной селекции, отечественное агропромышленное производство станет полностью импортозависимым - говорится в решении комитета, которое есть в распоряжении УНН.

В частности, комитет решил рекомендовать Кабинету министров Украины не изымать землю сельскохозяйственного назначения из постоянного пользования государственных предприятий, находящихся в ведении НААН, которые занимаются племенным делом в животноводстве, и, соответственно, деятельность которых обеспечивает создание условий для перспективного экономического развития отрасли животноводства как отрасли народного хозяйства Украины.

Речь идет о предприятиях, которые обеспечивают племенное выращивание поголовья крупного рогатого скота для обеспечения отрасли животноводства племенными (генетическими) ресурсами украинского происхождения; осуществление мер по стабилизации и увеличению племенного поголовья сельскохозяйственных животных; осуществление мер по сохранению локальных, аборигенных пород сельскохозяйственных животных и улучшение генетики высокопродуктивных пород, путем селекции для приспособления к природно-климатическим условиям Украины.

Кроме того, Правительство должно определить оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, которые обеспечат выполнение государственных программ и уставных задач и сохранение отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

В то же время Фонд государственного имущества Украины должен отозвать, пересмотреть и внести изменения в проект распоряжения КМУ относительно изъятия государственных земельных участков, в частности, НААН. В новом проекте постановления должен учитываться оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий Академии, которые обеспечат выполнение государственных программ и уставных задач и сохранение отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

На заседании члены комитета также были проинформированы о том, что по итогам 2024 года государственными предприятиями и хозрасчетными учреждениями, находящимися в подчинении НААН, реализовано продукции (товаров, работ, услуг) на сумму почти 3,5 млрд грн, что почти на 600 млн грн больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль составила 627,4 млн грн, при этом было уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей в пользу государства на общую сумму 958,9 млн грн.

Напомним

Отчуждение 135 тыс. га земель НААН в пользу ФГИУ будет означать потерю более 18 тыс. голов крупного рогатого скота, 9,9 тыс. свиней, 1,9 тыс. овец и 1,2 тыс. домашней птицы. Значительная часть животноводческих хозяйств будет вынуждена прекратить деятельность, что станет серьезным ударом по селекционному животноводству и племенному делу. Это, в свою очередь, приведет к разрушению всей системы воспроизводства высокопродуктивных животных с лучшими генетическими характеристиками в Украине. Именно это поголовье является основой для развития отечественного животноводства − от качества мяса и молока до устойчивости к болезням, продуктивности, питания и эффективного рациона.

Добавим

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у различных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк смог сдать в аренду только чуть более 20 тыс. га.