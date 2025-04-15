В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Скандальный случай в Ровенской области, где мужчина застрелил собаку из пистолета, при этом держа ее на поводке и снимая это на камеру, по данным местных СМИ, произошел в охотничьем хозяйстве "Полесское Сарны". Редакция УНН разобралась с вопросом, что это за угодья и почему имел место такой случай.



После того, как видеоролик с убийством собаки получил огласку в сети, местные СМИ заявили, что события разворачивались на территории местного угодья "Полесское-Сарны". И вот что мы обнаружили благодаря платформе YouControl:

владелец угодья «Полесское -Сарны» Александр Юркевич – зарегистрировал компанию в 2013 году. Он же руководитель, он же подписант, он же – бухгалтер этого предприятия;

уставный капитал «Полесское-Сарны» составляет 1 659 964 гривны;

виды деятельности компании : охота, отлов животных и оказание связанных с ним услуг.

Александр Юркевич до создания угодья пытался построить политическую карьеру. По данным движения ЧЕСТНО, Юркевич в 1998 году баллотировался в Верховную Раду одновременно и по партийному списку, и по мажоритарному округу, но проиграл всюду, поэтому нардепом так и не стал. Далее Юркевич дважды баллотировался в Ровенский областной Совет, но не прошел. Тем не менее, Юркевич работал помощником народного депутата Украины 4 и 6 созывов Николая Шершуна (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхоза Украины.

Отметим, что угодья "Полесское – Сарны" уже попадало в скандал.

Бывший директор НАБУ Артем Сытник регулярно отдыхал в этом угодье, за что суд внес его в реестр коррупционеров.

Тогда в СМИ появился протокол допроса Николая Найдена, тогдашнего советника члена правления финансовой компании, оплачивавшей отдых Сытника в "Полесское-Сарны". По словам Найдена, тогда один уикенд стоил 100 тысяч гривен, которые платила компания за Артема Сытника. Позже самого Найдена судили за убийство.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову, правоохранители установили личность причастного. В частности, это произошло еще в 2021 году. Впрочем, об инциденте сообщили только сейчас среди местных телеграм-каналов, указав, что "нелюдь... устраивает собачьи бои и стреляет собакам в голову ради развлечения".



В полиции Ровенской области в комментарии УНН рассказали, что мужчина, застреливший собаку на Ровенщине, еще с декабря 2024 года находится в следственном изоляторе по подозрению в значительно более тяжких преступлениях. В частности, лишение свободы человека и покушение на умышленное убийство. "Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, и жестокое обращение с животными и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами",- отметили правоохранители.