В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Скандальний випадок у Рівненській області, де чоловік застрелив собаку з пістолета, при цьому тримаючи її на повідці і знімаючи це на камеру, за даними місцевих ЗМІ, стався у мисливському господарстві "Поліське Сарни". Редакція УНН розібралася з питанням, що це за угіддя і чому мав місце такий випадок.



Після того, які відеоролик з вбивством собаки набув розголосу в мережі, місцеві ЗМІ заявили, що події розгорталися на території місцевого угіддя "Поліське-Сарни". І от що ми виявили завдяки платформі YouControl:

власник угіддя «Поліське -Сарни» Олександр Юркевич – зареєстрував компанію у 2013 році. Він же керівник, він же підписант, він же – бухгалтер цього підприємства;

статутний капітал «Поліське-Сарни» складає 1 659 964 гривні;

види діяльності компанії : мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ним послуг.

Олександр Юркевич до створення угіддя намагався збудувати політичну кар’єру. За даними руху ЧЕСНО, Юркевич у 1998 році балотувався до Верховної Ради одночасно і за партійним списком, і за мажоритарним округом, але програв всюди, тому нардепом так і не став. Далі Юркевич двічі балотувався в Рівненську обласну Раду, але не пройшов. Проте, Юркевич працював помічником народного депутата України 4 та 6 скликань Миколи Шершуна (Блок Литвина), колишнього глави Держкомітету лісгоспу України.

Зазначимо, що угіддя "Поліське – Сарни" вже потрапляло в скандал.

Колишній директор НАБУ Артем Ситник регулярно відпочив в цьому угідді, за що суд вніс його в реєстр корупціонерів.

Тоді у ЗМІ з’явився протокол допиту Миколи Найденка, тодішнього радника члена правління фінансової компанії, що оплачувала відпочинок Ситника в "Поліське-Сарни". За словами Найденка, тоді один уїкенд коштував 100 тисяч гривень, які платила компанія за Артема Ситника. Пізніше самого Найденка судили за вбивство.

Доповнення

Раніше УНН писав, що у Рівненській області чоловік застрелив собаку пострілом у голову, правоохоронці встановили особу причетного. Зокрема, це сталося ще у 2021 році. Втім, про інцидент повідомили лише зараз серед місцевих телеграм-каналів, вказавши, що "нелюд... влаштовує собачі бої та стріляє собакам у голову задля розваги".



В поліції Рівненської області у коментарі УНН розповіли, що чоловік, які застрелив собаку на Рівненщині, ще з грудня 2024 року перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у значно тяжчих злочинах. Зокрема, позбавлення волі людини та замах на умисне вбивство. "Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема і жорстоке поводження із тваринами та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами",- зазначили правоохоронці.