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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

Київ • УНН

 • 72112 перегляди

Чоловік, який застрелив собаку на Рівненщині, з грудня 2024 року перебуває в СІЗО за підозрою у викраденні людини та замаху на вбивство. Його також підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

Чоловік, який застрелив собаку на Рівненщині, ще з грудня 2024 року перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у значно тяжчих злочинах. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Рівненської області.

Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі, зокрема, від грудня 2024 року за скоєння інших злочинів, зокрема, позбавлення волі людини та замах на умисне вбивство. Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема і жорстоке поводження із тваринами та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами 

- зазначили правоохоронці.

Нагадаємо 

Раніше УНН повідомляв, що у Рівненській області чоловік застрелив собаку пострілом у голову, правоохоронці встановили особу причетного. Зокрема, це сталося ще у 2021 році. Втім, про інцидент повідомили лише зараз серед місцевих телеграм-каналів, вказавши, що "нелюд... влаштовує собачі бої та стріляє собакам у голову задля розваги".

На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО15.04.25, 10:10 • 6494 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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