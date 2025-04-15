Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Мужчина, застреливший собаку в Ровенской области, еще с декабря 2024 года находится в следственном изоляторе по подозрению в значительно более тяжких преступлениях. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Ровенской области.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, в частности, с декабря 2024 года за совершение других преступлений, в частности, лишение свободы человека и покушение на умышленное убийство. Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, и жестокое обращение с животными и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами