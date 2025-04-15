Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека
Киев • УНН
Мужчина, застреливший собаку в Ровенской области, с декабря 2024 года находится в СИЗО по подозрению в похищении человека и покушении на убийство. Его также подозревают в жестоком обращении с животными.
Мужчина, застреливший собаку в Ровенской области, еще с декабря 2024 года находится в следственном изоляторе по подозрению в значительно более тяжких преступлениях. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Ровенской области.
Сейчас он находится в следственном изоляторе, в частности, с декабря 2024 года за совершение других преступлений, в частности, лишение свободы человека и покушение на умышленное убийство. Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, и жестокое обращение с животными и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову, правоохранители установили личность причастного. В частности, это произошло еще в 2021 году. Впрочем, об инциденте сообщили только сейчас среди местных телеграм-каналов, указав, что "нелюдь... устраивает собачьи бои и стреляет собакам в голову ради развлечения".
В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову: открыто производство, он уже в СИЗО15.04.2025, 10:10 • 6422 просмотра