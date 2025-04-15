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Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Киев • УНН

 • 71821 просмотра

Мужчина, застреливший собаку в Ровенской области, с декабря 2024 года находится в СИЗО по подозрению в похищении человека и покушении на убийство. Его также подозревают в жестоком обращении с животными.

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Мужчина, застреливший собаку в Ровенской области, еще с декабря 2024 года находится в следственном изоляторе по подозрению в значительно более тяжких преступлениях. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Ровенской области.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, в частности, с декабря 2024 года за совершение других преступлений, в частности, лишение свободы человека и покушение на умышленное убийство. Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, и жестокое обращение с животными и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами 

- отметили правоохранители.

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что в Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову, правоохранители установили личность причастного. В частности, это произошло еще в 2021 году. Впрочем, об инциденте сообщили только сейчас среди местных телеграм-каналов, указав, что "нелюдь... устраивает собачьи бои и стреляет собакам в голову ради развлечения".

В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову: открыто производство, он уже в СИЗО15.04.2025, 10:10 • 6422 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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