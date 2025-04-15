В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову: открыто производство, он уже в СИЗО

В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову, правоохранители установили личность причастного, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Вчера, 14 апреля, около 17:30 в одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, где неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке. (...) Полицейские установили личность, причастную к убийству собаки в Ровенской области - сообщили в полиции.

Детали

В полиции указали, что установлено, что событие, зафиксированное на видео, произошло в 2021 году. По факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

"Оперативники уголовного розыска установили, что это 42-летний житель Ровенского района, который сейчас находится в следственном изоляторе за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия,) и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Об инциденте сообщили среди местных телеграм-каналов, указав, что "нелюдь... устраивает собачьи бои и стреляет собакам в голову ради развлечения".

Кроме того, как сообщили в полиции, по факту создания с целью распространения видеоматериалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, следователи Нацполиции дополнительно внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий, продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Дополнение

В Киеве 30-летний мужчина заставлял собаку есть собственные фекалии за то, что она справила нужду в коридоре. Все это видела 8-летняя дочь.

Также в столице открыли производство из-за жестокого избиения 11-летнего той-терьера. Следователи изъяли пострадавшее животное и передали в специализированный приют.